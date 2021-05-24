Alonso: ''Carlos için çok mutluyum''

2021 Monako Grand Prix hafta sonuna çok güçlü başlamayan Fernando Alonso sıralama turlarında birinci bölümde elenip 17. sıraya yerleşirken, takım arkadaşı Esteban Ocon ise üçüncü bölüme çıkmayı sadece 0.077 saniyeyle kaçırarak, seansı 11. sırada tamamladı.

Yarışta 13. sıraya yükselen Alonso, geçirdiği hafta sonundan ‘’hayal kırıklığına uğratıcı’’ olarak bahsetti.

Alonso, ‘’Yarış zordu. Monako’da 17. sırada başlamak ideal değil. Bu yüzden de uzun ve zor bir yarıştı. Ancak bir açıdan da mutluyum çünkü 17. sıradan 13. sıraya yükselebildik. Bence sonlara doğru iyi bir tempo yakalamayı başardık. İki aracı geçebildik, biri starttaydı, biri de Casino’nun oradaki üçüncü virajda.’’

‘’Dokuzuncunun dört saniye arkasında bitirmek bugün yapabileceğimin en iyisiydi. Genel olarak hayal kırıklığına uğratıcıydı. Çünkü Monako’da daha fazlasını bekliyorduk.’’

Sezonun geri kalanı en çok nerelerde gelişmesi gerektiğinden bahseden Alonso, ‘’Bence bu tür hafta sonlarında lastikler çok önemli, özellikle de cadde pistlerinde. Lastiği değiştirdiğiniz zaman mükemmel ısı aralığını yakalayabilmelisiniz. Bu hafta sonu sıralama turları çok kritikti.’’

‘’Bu enerjiyi, lastikleri ısıtmak için kullanmalısınız. Monako gibi kaç yarış daha olacak bilmiyorum. Portekiz ve Barselona’da daha iyi bir pozisyondaydık. Umarım bir sonraki yarışta böyle bir performans gösterebiliriz." dedi.

Monako’da topladıkları verilerden çok mutlu olduklarını dile getiren Alonso, ‘’Bugün araçta birkaç şeyi test edebildim. Yarışta aynı zamanda birkaç deneme yapıyorduk, direksiyondaki birkaç şeyi değiştirip, veri toplamaya çalışıyorduk. Bu benim için çok iyi oldu, aynı zamanda, bir pozisyon kazanan Esteban için de.’’

‘’Pit stoplarımız da iyiydi. 2.1 saniye ve 2.2 saniyelik stoplar yaptık. Elimizdekilerin en iyisini vermeye çalıştık ancak Monako’da daha iyisini yapmayı bekliyorduk, bu mümkün olmadı. Bir sonraki sefer için deneyeceğiz.’’ dedi.

Alpine’deki kalkışlarından da mutlu olduğunu söyleyen Alonso, son üç yarışta takımın aldığı startların, griddeki en iyisi olduğunu ekledi.

Cumartesi günleri lastik sorunlarını nasıl çözebilecekleri sorulan İspanyol pilot şunları söyledi: ‘’Bence bunu bir sonraki yarışlarda göreceğiz, bunun başımıza biraz rastgele geldiğini düşünüyorum.’’

‘’Bunun bir şans faktörü olduğunu söylemiyorum. Ancak saklı olan bir şey var. Hafta sonunun farklı zamanlarında, bazı sürücüler ikinci antrenmanda gridin en gerisinde oluyor, bazıları üçüncü antrenmanda, bazıları ise sıralama turlarının ikinci bölümünde.’’

‘’Bu sabah Checo’yla konuşuyordum, o birinci antrenmanı en hızlı isim olarak bitirmişti. Ancak sonra sıralamaların üçüncü bölümünde dokuzunculuğa düştü. Yarışta ise podyum için savaşıyordu.’’

‘’Tüm hafta sonu boyunca karşılaştığımız tüm bu değişkenleri iyice anlamalıyız. Söylediğim gibi bu şans değil, sadece daha iyi anlamalıyız. Fakat endişeli değilim. Tüm hafta sonu boyunca güçlüydüm, özellikle de ilk yarışlara nazaran. Mutluydum ve güçlü bir yarış geçirdim. Dün sıralama turlarında çok iyi bir iş çıkaramadım ancak şampiyonanın bitmesine hâlâ 18 yarış var ve matematiğimizi aralık ayında yapacağız, şimdi değil.’’

İspanyol pilot, birkaç yıl önce Carlos Sainz’dan, İspanya’nın en iyi genç sürücüsü olarak bahsetmişti.

Dünkü yarışta podyum alan Sainz hakkında konuşan Alonso, onun için çok mutlu olduğunu söyledi.

‘’Carlos adına çok mutluyum. Yarış başlamadan önce onunla konuştum ve Leclerc yarışa çıkamayacağı için zaten podyumda olacağını düşünüyordum. Bottas’ın da sorunlarla karşılaşmasından sonra, beklediğimden daha iyi şekilde ikinci oldu. Şampiyonaya iyi bir başlangıç yaptı. Umarım yakın zamanda onun yarış kazandığını da görürüz. Normal bir pistte belki Red Bull ve Mercedes’in hâlâ önde olacağını biliyoruz. Bu yüzden bu değerlendirmek için iyi bir fırsattı ve Sainz da bunu değerlendirdi.’’

Son olarak da bir sonraki yarışlara güncelleme getirip getirmeyecekleri sorulan Alpine pilotu, ‘’Evet, bence cadde pisti olmayan yerlerde daha çok güncellememiz olacak. Bu yüzden Bakü de bizim için biraz talihsiz olabilir. Bu sezonki takvim, yeni gelen bir sürücü için çok da iyi değil. Yıllardır yarışmadığım Imola’da ve daha önce hiç yarışmadığım Portimao’da yarıştım. Sonrasında da iki cadde pisti Bakü ve Monako var. Bu yüzden ilk altı yarışta, araca alışmak oldukça zorlu. Umarım, Fransa’dan itibaren benim için yeni bir şampiyona başlayacak.’’