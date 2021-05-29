Alonso: "Cadde pistleri için özel lastiklere ihtiyaç var"

Monako Grand Prix'si takvimin en görkemli ve ihtişamlı yarışı olarak kabul edilmesine rağmen, yarışın kendisi aslında o kadar da heyecanlı geçmiyor.

Taraftarlar, birbirleriyle mücadele eden ve geçişlerin olduğu yarışlar görmek istese de, 78 turluk Monako GP'de geçiş yapmak, özellikle mevcut araçların uzunluğu, ağırlığı ve genişliği düşünüldüğünde çok zor.

Bunun son örneği geçen hafta sonu yapılan yarış oldu ve yarış boyunca neredeyse hiç geçiş yaşanmadı. Ayrıca stratejik anlamda gerekli hamleleri yapmak da zordu.

Şimdiye kadar farklı serilerde de mücadele eden Fernando Alonso, cadde yarışları için daha yumuşak lastikler geliştirmeleri gerektiğini düşünüyor. Bu sayede daha fazla pit stop olacağını ve bunun da yarışı daha heyecanlı kılacağı görüşünde.

Alonso, “Sporumuzun cadde pistlerine yönelik yaklaşımını değiştirmesi gerekiyor. Örneğin sadece cadde pistlerinde kullanılacak özellikte lastikler geliştirebiliriz."

"Yarışta sürücüler sadece bu lastiği kullanabilirlerse ve bir noktada sert lastiğe geçme fırsatı bulamazlarsa, tüm yarışı yumuşak lastiklerle tamamlamak zorunda kalırlarsa, bu kesinlikle heyecan getirir. Bana öyle geliyor ki özel yarışların özel kurallara ihtiyacı var." dedi.

Alonso, 2018'den sonra katıldığı ilk Monako GP'den puansız ayrılmıştı.