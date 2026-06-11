Alonso: “Büyük ihtimalle F1’deki son Barselona yarışıma çıkıyorum”

Katalonya Pisti'nde gerçekleştirilecek yarış öncesinde basın toplantısına katılan 44 yaşındaki deneyimli pilot, hem Aston Martin’in mevcut durumuna hem de kariyerinin geleceğine dair açıklamalar yaptı.

Kariyeri boyunca Barselona'da sayısız hatıra biriktiren ve tribünleri her yıl tıklım tıklım dolduran taraftarlarına seslenen Alonso, bu hafta sonunun kendisi için bir kutlama havasında geçmesini istediğini belirtti: "Kesinlikle çok özel bir hafta sonu olacak; çünkü büyük ihtimalle Formula 1'deki son Barselona yarışma çıkıyorum. Destekleri için şimdiden tüm taraftarlara teşekkür ederim.”

“Bu yüzden her anın tadını çıkarmaya çalışacağım. Evet, bu hafta sonu rekabetçi bir aracımız olmayacak, sıralamalarda ve yarışta muhtemelen istediğimiz temponun uzağında kalacağız ama taraftarların yine de keyif almasını istiyorum.”

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

“Bu benim İspanya'daki 23. Grand Prix'm ve buradaki her yarışım adeta sihirliydi. Bu son yarışın da aynı şekilde büyüleyici olmasını istiyorum."

Pistteki en özel anısı sorulduğunda ise Alonso, şampiyon unvanıyla geldiği döneme vurgu yaptı: "En özel anım kesinlikle 2006 yılındaki galibiyetimdi.”

“2005'te şampiyon olduktan sonra beklentiler devasa boyuttaydı. Pole pozisyonunu almıştık ve herkes pazar günü kazanmamızı bekliyordu, öyle de oldu.”

“Ayrıca bu pistte Kral Juan Carlos'u Renault Megane koltuğuna oturtup attığım çılgın turu da asla unutamam; yanımda kralın oturduğunu unutup biraz fazla hızlı sürmüştüm, pek rahat hissetmemişti!"

Son dönemde üst üste 5 galibiyet alarak F1 tarihinin en genç Grand Slam kazanan pilotu Kimi Antonelli’nin performansı hakkında gelen bir soru üzerine Alonso, F1'in değişen dönemine ve altındaki aracın gücüne dikkat çekti: "Öncelikle artık F1'de farklı bir dönemdeyiz.”

“Simülatörler ve gelişen teknoloji sayesinde genç pilotlar buraya teknik olarak çok daha hazır geliyorlar.”

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Antonelli inanılmaz bir yetenek, bunu özellikle karting döneminde fazlasıyla gösterdi.”

"Fakat şu anda elinde gride hükmeden, dominant bir araç var.”

“O da bu araca harika uyum sağladı, hiç hata yapmıyor ve şampiyona liderliğinin getirdiği baskıyı çok iyi yönetiyor.”

“Kazanan bir araçla bu baskıyı yönetip şampiyonluğa yürümek onun adına muazzam bir başarı, onun için çok mutluyum."