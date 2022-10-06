Alonso: "Bütçe sınırı konusunda FIA'ya güvenim tam"

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Son bir haftadır F1 gündemini işgal eden bütçe sınırı tartışmasının noktalanması için top an itibariyle FIA'nın elinde, ancak sürecin epey karmaşık ilerlediğini itiraf eden yönetim organı, geçtiğimiz sezonun finansal raporlarının açıklanmasını 5 Ekim'den 10 Ekim'e erteledi.

Tartışmaların odağında bütçe sınırını aştıkları iddia edilen iki takım var: hafif bir ihlalde bulunduğu düşünülen Aston Martin ve daha ciddi bir ihlalde bulunduğu düşünülen Red Bull -her iki taraf da sürecin devam ettiğini ve kendilerinden emin olduklarını birkaç kez tekrarladı.

Ancak son dönemde F1 yönetimi ve FIA arasında ufak çaplı bir gerilim söz konusu, dolayısıyla son bir senedir yaşananlar da göz önüne alındığında FIA'nın kamuoyu gözünde biraz itibar kaybettiği söylenebilir.

Buna rağmen çifte dünya şampiyonu Alonso, FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem'e ve organizasyonun geçmiş dönemlerden ders çıkarma isteğine güvendiğini söylüyor.

Mayıs ayındaki Miami GP'sinde aldığı iki cezanın ardından hakemleri "beceriksizlikle" suçlayan Alonso, sonrasında Ben Sulayem ile olumlu bir görüşme gerçekleştirmişti. İspanyol pilot, o zamandan beri yeni başkanla yakın temasta.

Perşembe günü düzenlenen bastın toplantısında Autosport tarafından FIA'ya ne kadar güvendiği sorulan Alonso, "Dürüst olmak gerekirse bir hayli güveniyorum."

"Birkaç kez söylediğim gibi, başkan Mohammed'e ve ekibine güvenim tam."

"Bence yarış hafta sonlarında ve kararların tutarlı hale getirilmesi gibi konularda halen gelişme aşamasında olan birkaç şey var."

"Mohammed ve ekibi de dersler çıkarmaya ve gelişmeye istekli, bu, geçmişte kıyasla epey olumlu bir adım."

"Diğer konularda da, örneğin pist dışında ne yaptıklarına ve önümüzdeki hafta bütçe sınırıyla ilgili çıkacak sonuçlara tamamen güveniyorum. Hiçbir konuda kendilerinden şüphem yok." dedi.

Fernando Alonso, Alpine F1 A522 Fotoğraf: Erik Junius

Alonso'nun ardından söz alan Sebastian Vettel de yönetim organına güvenmeleri gerektiğini, aksi takdirde "her şeyin sarsılacağını" söylüyor.

Autosport'a konuşan Vettel, "Pilotlar olarak, yarış esnasında adil muamele görmek ve herhangi bir sorun ortaya çıktığında adil şekilde değerlendirilmek istiyoruz."

"Kuralların herkese galibiyete ulaşma şansı sağladığına güvenmek zorundayız. Eğer bundan şüphe etmeye başlarsanız, bir sonraki adımın ne olacağını bilemiyorum."

"F1 karmaşık bir spor, çoğu zaman sadece siyah ve beyaz yok, bu yüzden yönetim organında bulunmak pek de kolay bir iş değil."

"Dolayısıyla, yönetim organına güvenmeniz gerektiğini düşünüyorum."