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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Alonso: "Bundan sonra ben de pist dışından pozisyon kazanacağım"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alpine pilotu Fernando Alonso, ilk turda bazı isimlerin pist dışına çıkarak pozisyon kazandığını ve gelecekte kendisinin de aynı şeyi yapacağını belirtti.

Alonso: "Bundan sonra ben de pist dışından pozisyon kazanacağım"

Fernando Alonso, 14. sıradan başladığı Avusturya Grand Prix'sinde güçlü bir son bölüm geçirdi ve damalı bayrağı 10. sırada gördü.

İspanyol pilot, 10. sıra için genç pilot George Russell'ı geçti ve İngiliz pilotun uzun süredir peşinde olduğu puanı almasına engel olmuş oldu.

Alonso yarıştan sonra şöyle dedi: "Evet, puan aldığımız için mutluyuz. Açıkçası bu puan, yapılan iş ve araç performansı düşünüldüğünde bizim için küçük bir ödüldü. Fakat  bu kadar geriden başladığımız için başarabileceğimiz şey buydu."

"George için biraz üzgünüm çünkü harika bir hafta sonu geçirdi ve 10. sıraya yaklaşırken, önümdeki kişinin onun dışında biri olmasını umuyordum fakat bu spor böyle."

"Lastiklerim çok daha iyiydi, çok daha iyi bir çekişe sahiptim ve bitime üç tur kala geçtim. Gelecekte podyumlar ve galibiyetler için mücadele etme şansına sahip olacak."

"Kendi yarışımıza gelirsek, savaşmak zorundaydık. Puan kazanmak ve momentumu devam ettirmek iyi hissettiriyor. Her pazar günü aşağı yukarı puan kazanıyoruz. İyi bir tutarlılıkla yarışlarda ilk ona giriyoruz ve sıralama turlarında son bölüme kalıyoruz."

"Bu konuda mutluyum ama ilk virajda yaşananlarla ilgili hem şaşırdım hem de hayal kırıklığına uğradım. Startta Ricciardo ve Leclerc'i geçtim, ilk virajın dışından döndüler ve o noktada yedinci ile sekizinci sıraya çıktılar."

"Pist dışından gitmek gerçekten iyi bir şey çünkü yarışın ilk bölümünde trafikten kurtulmuş oluyorsunuz. Yani grupta 14. veya 15. olmak yerine 10. sırada oluyorsunuz. İlginç değil mi? Neyse, bunu burada bırakalım. Sonraki yarışlarda nereye çıkacağımı ve nereye gitmeyeceğimi biliyorum. Yani bir şeyler öğreniyoruz."

Masi'ye ne söyleyebileceği sorusuna Alonso, "Hiçbir şey, seviyeyi o belirliyor. Neyin yapılabilip neyin yapılamayacağı konusunda seviyeyi, bir hakem gibi o belirliyor. Bir defans oyuncusu, ceza sahası içindeki topu eliyle yakalarsa, sonrasında ceza sahasından çıkarır ve sahanın ortasında oynamaya başlarsa ve sorun yoksa sanırım bir sonraki maçta hepimiz bunu yaparız. Bu ilginç, yeni şeyler öğreniyoruz." cevabını verdi.

George Russell, Williams FW43B, Fernando Alonso, Alpine A521

George Russell, Williams FW43B, Fernando Alonso, Alpine A521

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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