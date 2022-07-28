Alonso: "Bunca yılın ardından Vettel'i özleyeceğiz"

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Dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel, Macaristan GP öncesi perşembe günü yaptığı açıklamada 2022 sezonunun sonunda spordan ayrılacağını açıkladı.

Bu sezon Aston Martin için yarışan Vettel'in sporu bırakmasıyla birlikte gridde sadece üç dünya şampiyonu kalacak.

Çifte dünya şampiyonu Fernando Alonso'nun Alpine ile olan sözleşmesi de bu sezon bitiyor ve geleceği henüz belirlenmiş değil.

Vettel hakkında düşünceleri sorulan Alonso, "Ne diyebilirim ki? Bunca yılın ardından, onu özleyeceğiz."

"Harika bir şampiyon. Ayrıca çok güçlü değerleri ve güzel bir ailesi olan harika bir adam. Ayrıca kararında ailesinden bahsetti. Onun için en iyisini diliyorum." dedi.

Vettel'in kendisinin en büyük rakibi olup olmadığı sorulan İspanyol, "Muhtemelen buradaki en çok zamanı Lewis ve Sebastian ile geçirdim."

"Micheal [Schumacher] her zaman benim ilk seçimim olabilir çünkü şampiyonluk için onunla mücadele ediyordum ve Formula 1'de onun sporu domine etmesini izleyerek büyüdüm. Bu yüzden Michael'dan çok şey öğrendim . Daha sonra Lewis ve Seb ile birlikte üçümüz çok şey paylaştık." dedi.

Vettel, emeklilik duyurusunda, "bir baba olarak ailesiyle daha fazla vakit geçirmek istediğinden" bahsetti.

Alonso, bu kararı anladığını söyledi.

Alpine pilotu, "Onları Avusturya'da gördüm, aynı oteldeydiler. Çok mutlu göründüler, çok tatlı bir aile. Yani onun için iyi olacak." dedi.

Sebastian Vettel, Red Bull Racing ve Fernando Alonso, Scuderia Ferrari Fotoğraf: XPB Images

Alonso, 2018 yılının sonunda spordan ayrılmış ve iki yıl aradan sonra 2021 yılında tekrar gride geri dönmüştü.

F1'i hangi noktada özlediği sorulan İspanyol, "2018 yılında bıraktım çünkü kafamda daha büyük mücadeleler vardı. Le Mans ve IndyCar'daydım. Kır rallisini denemek istedim. Yani başka mücadelelerim vardı."

"2018 veya 2019 yılında burada yarışma imkanlarım pek ilgi çekici değildi. Kazanan sadece bir takım vardı. Yani her yarış ve her pole pozisyonu için sadece Bottas ve Hamilton mücadele ediyordu."

"Benim için olmam gereken ve mutlu olacağım yer burası değildi. Bu yüzden durdum. Sebastian'ın kararında bu da etken oldu mu bilmiyorum."

"Ayrıca benim Formula 1'den uzak olduğum zamanda pandemi vardı. Diğer tüm seriler sponsor, üretici ve bu tür şeyler açısından kötü etkilenmişlerdi ve Formula 1 hâlâ iyi durumdaydı."

"Bu yüzden o noktada en büyük mücadelenin Formula 1'e geri gelmek ve iyi bir iş yapmaya çalışmak olduğunu düşündüm. Bu yüzden her zaman, kariyerimin o anını düşünmekten çok kendi mücadelelerimle hareket ediyorum." dedi.

Podium: race winner Sebastian Vettel, Red Bull Racing, second place Fernando Alonso, Ferrari Fotoğraf: Sutton Images

Alonso, geleceğinin nasıl göründüğü sorusuna, "umuyorum ki aile" cevabını verdi.

Galibiyet kazanacak bir araca sahip olmanın ne kadar etkili olduğu sorulan Alonso, "Kesinlikle önemli ama seçmeniz için bir kristal küre yok. Bu yeni düzenlemelerle yarışları kazanabilecek takımlar sadece Ferrari, Red Bull ve Mercedes gibi görünüyor."

"Yani 2023'te bu takımlardan birinde olma şansınız varsa, güçlerinizi birleştirmeye çalışacaksınız. Ancak bir şans yok, bu yüzden gelecek yıl rekabetçi olmayı hedefleyen projelere güvenmeniz gerekiyor ve tek umduğum bu."

"Fakat şu anda buradaki mücadelem büyük. Bu geri dönüş mücadelesinde kazanmak kolay değil. Bu üç takımdan birinde değilim ama kafamda başka bir şey yok. Ailem yok ve diğer kategoriler şu anda ilgi çekici gelmiyor. Bu yüzden olduğum yerden memnunum." dedi.