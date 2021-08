Alonso: "Bugünkü yarışa puan verilmesi inanılır gibi değil"

Belçika GP, yoğun yağmur ve pist koşulları nedeniyle normal şekilde başlayamadı ve üç saatlik bekleme periyodunun ardından, temelde yarışın resmi olarak gerçekleşmiş sayılması için güvenlik aracı arkasında iki tur atıldı.

Üç saatlik bekleme periyodunun ardından atılan bu iki turla beraber, yarış askıya alındı ve bir daha da başlanmadı.

Yarışın ardında atılan bu iki tur, pilotlara puan verilmesi için yeterli olurken, ilk ona girenlere normalde kazanacaklarının yarısı kadar puan verildi.

Tıpkı Sebastian Vettel gibi Fernando Alonso da bu karara sert tepki gösterdi.

Canal+'a konuşan Alonso, "Bugün bir Grand Prix gerçekleştirildiğini düşünmüyorum. Aslında bugün puan vermeleri gerçekten çok üzücü çünkü yağmur nedeniyle sürüş yapmamız mümkün değildi."

"Puan barajının hemen dışındaydım fakat bu puanlar için savaşmama izin verilmedi. Orada olanlar ise üç tur attılar ve ödüllendirildiler. Bu gerçekten mantıklı değil ve aynı zamanda şoke edici."

"Bugün baktığınız sürüş yapmak imkansızdı. Hatta sürmedik bile, sadece güvenlik aracı arkasında biraz tur attık. Tüm puanlar, bugün yaşanan her şey inanılır gibi değil çünkü tek bir puan kazanmak için bile her yarış elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."

"Şu anda her puanının önemli olduğu bir pozisyondayız ve bugün bu puanlar bedava olarak dağıtıldılar." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images