Alonso: "Bugün oynadığımız kumar tutmadı"

Fernando Alonso, Lance Stroll'den bir tur sonra geçiş lastiklerine geçti ve o turda pist çok ıslak olduğu için büyük zaman kaybetti.

Yarışı sekizinci bitiren Alonso şöyle konuştu: "Gün oldukça iyi geçti."

"Yani normale döndüğümüzü hissediyordum. En hızlı beşinci ya da altıncı takımdık. Nico bence tüm hafta sonu çok hızlıydı ama puan için savaştık, yedinci ve sekizinci sıra aşağı yukarı Imola'dan önceki pozisyonlarımıza denk geliyor."

"Yani doğal pozisyonumuza geri döndük, bunun için mutluyuz."

"Avusturya'dan sonra toparlanmayı başardık, belki de doğru olmayan birkaç yönü anladık ve evet, dediğim gibi puan barajına döndüğümüz için mutluyuz. Kendimi artık daha rekabetçi hissediyoruz."

"Bazı lastik değişimlerini anlamak kolay değildi, bu açıdan zor bir yarıştı. Geçiş lastiklerini takmak için çok uzun süre bekledim fakat pist çok kuruydu, bu yüzden ilk birkaç turda geçiş lastikleri çok fazla zarar görüyor."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Bu yüzden şiddetli yağmur yağdığında daha iyi bir geçiş lastiğine sahip olmak için erkenden pite girmek istemedim."

"Sonuç olarak yağmur yağmadı. Yine de kendim denedim, sonunda işe yaramadı. Bazen şansa ihtiyacınız var."

"Maalesef bu yüzden iki sıra kaybettik."

Bunun kendi seçimi mi olduğu sorusuna Alonso, "Evet, her iki aracın da bir saniye arayla ayrıldığı, dolayısıyla bir arabanın bir turda, diğer aracın da bir sonraki turda pite girmek zorunda olduğu benzersiz bir durum yaşadık. Pit stoptan sonra ne kadar yağmur yağacağına bağlı olarak her iki şekilde de olabilirdi."

"Bugün bir sıra kaybettik ama takım için sonuç değişmedi. Bunun için çok mutluyum." dedi.

Aston Martin, Macaristan için yeni bir güncelleme hazırlıyor.

Bu konuda Alonso, "Yani iyi olacağımızı kanıtlamamız gerekiyor. Konuşmamalı, sadece sonuçlarla gelmeliyiz."

"Araca pek çok yeni parça getirdik ve bazıları işe yaradı, bazıları yaramadı. Umarım Macaristan'da olumlu bir sürpriz yaparız."

"Geçen yıl McLaren'in bir sezonda aracın performansını ne kadar değiştirebileceğini gördük."

"Bu yıl da Mercedes örneği var. Yani bunun mümkün olduğuna dair iki örnek var, yani bu bize bağlı." cevabını verdi.