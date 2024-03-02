Alonso: "Bugün ilk dört takımla mücadele edemedik"
Sezonun ilkyarışı olan Bahreyn GP'yi dokuzuncu sırada tamamlayan Fernando Alonso, öndeki takımlardan bu yarışta net olarak geride kaldıklarını söyledi.
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, is interviewed after Qualifying
Andy Hone / Motorsport Images
Sezonun ilk yarışına 6. sıradan başlayan Alonso, yarışı ikişer takımla ilk sekiz sırayı alan Red Bull, Ferrari, Mercedes ve McLaren'in arkasında 9. sırada tamamladı.
Geçtiğimiz Bahreyn'de podyumda yer alan İspanyol pilot bu yıl podyumdan oldukça uzak kaldı. Alonso yarış tempolarının tam da beklediklerini gibi olduğunu ve simülatörlerde dokuzunculuğu gördüklerini söyledi.
Alonso, "Bugün yarış tempomuz tam olarak beklediğimiz gibiydi."
"Simülasyonlarımız dokuzunculuk civarında olduğumuzu ve önümüzdekilerle çok fazla mücadele içinde olamayacağımızı söylüyordu."
"İlk dört takım biraz daha öndeydi ve arkalarında rahat bir fark vardı. Sanırım Mclaren'ler 18 saniye önde ve Sauber 28 saniye gerideydi. Yani kimsenin yarışının ortasında değildik." dedi.
Neden bu kadar geride kaldıklarını düşündüğü sorulduğunda Alonso "Bence kesinlikle tempo eksikliğimiz var."
"Bence dünkü turlar üzerinde çalışılması gereken bir konu neden bu kadar hızlı olduğumuzu öğrenmek. Bence yarış normaldi. Olağanüstü olan dünkü turdu." dedi.
Geç pit tercihini güvenlik aracını bekledikleri için mi verdikleri sorulan Alonso, "Evet, güvenlik aracının girmesini bekledim."
"Öndekilerle mücadele etme şansımız yoktu. Bu yüzden birçok tur bekledik, sadece güvenlik aracı ya da başka bir şey umuyorduk."
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
"Bizi geçtiklerinde, güvenlik aracı olsa bile, hepimiz pite girmek için aynı imkâna sahip olacaktık ve artık avantajlı değildik. Bu yüzden o anda durmaya karar verdik." dedi.
Bahreyn'den sonra gelecek hafta farklı bir yapıda olan pistten ne bekledikleri sorulunca Alonso, "Bence ilginç olacak, çok farklı pist özellikleri var."
"Açıkçası bu yılki aracı sadece kışın burada test yaptık ve şimdi ilk yarışta, bu yüzden farklı bir pistte ilk karşılaştırma olacak."
"Bence araçların gücü geçen yıla çok benziyor. Ferrari ikinci en hızlı, geçen yıl da ikinci en hızlıydı."
"Suudi Arabistan'da Aston ve Mercedes, Ferrari'nin biraz önündeydi, bakalım bizim için ve Mercedes için daha güçlü bir şekilde hazır mıyız? Ama Red Bull'un hakimiyetini sürdürmesini bekliyorum." dedi.
Alonso geçen yıl düzlük hızı ve yüksek hızlı virajlarda aracın performansından sık sık şikayet ediyordu. İlk yarış geride kalırken b konuda bir gelişme olup olmadığı sorulunca Alonso, "Daha iyi. Bence son hızı iyileştirdik, hızlı virajları iyileştirdik."
"Açıkçası düşük hızlarda bazı fedakarlıklar yaptık."
"Şimdi analiz etmemiz gerekiyor. Sanırım çok sınırlı test yaptık, çok rüzgarlıydı. Herkes için durum aynıydı ama aracımız konsept açısından çok değişti. Sanırım bazı şeyleri dengelemek için birkaç yarışa ihtiyacımız var. Ama evet, bakalım, Cidde ilginç olacak." dedi.
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