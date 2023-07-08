Alonso: "Bugün en fazla 8. sırayı alabilirdik"
İspanya'dan itibaren form grafiğinde bir düşüş gördüğümüz Aston Martin ile sıralama turlarını 9. sırada tamamlayan Fernando Alonso, takımın son zamanlardaki düşüşünü anlaması gerektiğini söylüyor.
Sezona çok iyi bir başlangıç yapan Aston Martin, ilk olarak İspanya'da kendi standartlarının altında kalan bir performans sergilemişti ve Mercedes ile Ferrari'ye kıyasla yavaş kalmıştı.
Kanada'ya gelen güncellemeler takıma yardımcı olmuş gibi dursa da Avusturya ve Silverstone'da da Aston Martin geride kaldı.
Günü 9 ve 13. sıralarda tamamlayan Aston Martin'de Alonso, 9. sırayla mutlu değil ve takımın bu düşüşün nedenini anlaması gerektiğini dile getiriyor.
Seansın ardından konuşan Alonso, şunları söyledi: "Tabii ki hiçbir zaman 9 ve 13. sıraları almak sizi tamamen tatmin etmez. Bu sezon geçirdiğimiz en iyi sıralama turu değildi."
"Hangi alanda daha iyi olabilirdik, bunu görmek kolay değil. Belki 0.1 saniye kadar daha hızlı olabilirdik. Yani en fazla Alex'i [Albon] geçebilirdik ancak bundan fazla imkansızdı."
"Çalışmaya devam edip neden son birkaç sıralamada kötü olduğumuzu anlamalıyız. Barselona, Avusturya ve Silverstone'da sıralama turları kötü geçirdik. Bunlar nispeten benzer karakteristiklere sahip olan pistler, neden buralarda yavaş kaldığımızı anlamalıyız."
"McLaren son birkaç yarıştır oldukça hızlı ve oldukları pozisyonları hak ediyorlar. Hızlılar ve gelişiyorlar, onlar için mutluyum."
"McLaren bence geçen yıl da Avusturya ve Silverstone'da oldukça iyiydi. Şampiyona pozisyonu konusunda ise ortadalardı. Yani bu yıl da bazı özel pistlerde iyi gibiler."
"Biz Budapeşte ve Spa yarışlarından sonra yaz arasında kendimizi yenileyip nerede olacağımızı göreceğiz."
"Bence asıl değerlendirmeyi Abu Dabi'de yapalım."
Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, outside the garage
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Yeni filminin çekimleri için Silverstone'da bulunan Brad Pitt, dün akşam düzenlenen pilot toplantısına katıldı ve F1 pilotlarının arasında yer aldı.
Pitt ile tanışan Alonso, Amerikalı aktörün yakından da oldukça yakışıklı olduğu söylüyor.
Konu hakkında konuşan Alonso, "Yakından görünce de oldukça yakışıklıydı (gülüyor). Onu pilot toplantısında görmek güzeldi, umuyorum ki kendisine biraz yardımcı olabilmişizdir." dedi.
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