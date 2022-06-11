Alonso: "Bugün daha fazlasını umuyorduk"

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Fernando Alonso, cuma günkü her iki seansta da ilk beşin içerisinde yer almıştı ve cumartesi günü için umutluydu.

Ancak sıralama turlarında son bölüme çok az bir farkla kaldı ve yarışa da 10. sıradan başlama hakkı elde etti.

Alonso şöyle dedi: "Bence iyi bir gündü. Genel anlamda memnun olduğumu söyleyebilirim. Tabii ki cuma günkü sonuçların ardından biraz daha fazlasını bekliyordum. Bu açıdan biraz geride kaldık."

"Bu yıl cuma gününden cumartesi gününe geçişte biraz vakit kaybediyoruz gibi görünüyor ve buna bir bakmalıyız. Bugün 10. ve 13. sıralarda yer almak takımın ağzında tuhaf bir tat bırakıyor fakat yarış yarın yapılacak. Bakalım bazı sıraları geri alabilecek miyiz?"

Yarıştan ne beklediği sorusuna Alonso, "Göreceğiz. Bakü'de her zaman olduğu gibi bir tür hayatta kalma yarışı olacağını düşünüyorum."

"Normalde yarışı bitiren çok fazla araç olmaz. 10. sıradan başlıyoruz ve eğer hata yapmazsak, amaç ilk yedi, ilk sekiz içinde bitirmek olacak. Yine de hata yapmamak kolay olmayacak. Bu araçlar daha ağır, daha sert, bu yüzden bizi uzun bir yarış bekliyor olacak." cevabını verdi.

Alonso, cuma günü araçta daha mutlu olduğunu da ekliyor.

"Muhtemelen dün performans anlamında bugüne oranla daha mutluyduk ya da başka bir deyişle bugün biraz daha fazlasını umuyorduk. 10. ve 13. sıralar, cuma günkü antrenmanların ardından düşündüğümüz kadar rekabetçi sonuçlar değil."

"Yine de dediğim gibi, bu yıl cuma gününden cumartesi gününe geçişte performans kaybettiğimiz zamanlar oldu. Bu açıdan takım olarak buna bakmalıyız."

"Bunun ötesinde iyi turlar attık, büyük bir sorun yaşamadık ve muhtemelen hak ettiğimiz yer olan 10. sırayı aldık."

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images