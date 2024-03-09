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Formula 1 Suudi Arabistan GP

Alonso: "Bugün beşincilikten daha fazlasını isteyemezdim"

Aston Martin pilotu Fernando Alonso, elde ettikleri beşincilikten dolayı mutlu görünüyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Steven Tee / Motorsport Images

Fernando Alonso, dördüncü sıradan başladığı yarışta McLaren pilotu Oscar Piastri'ye geçilmekten kurtulamadı ve beşinci oldu.

Yine de Bahreyn'den daha iyi bir performans sergileyen Alonso, yarıştan sonra şöyle dedi: "Kesinlikle mutluyum. Mercedes sürücüleri dışında bir McLaren ve bir Ferrari'nin önünde olmak, şu an isteyebileceğimiz en maksimum şey."

"Yarışta bir kez daha gördük ki Mercedes ve McLaren'e kıyasla hâlâ 0.2 ila 0.3 saniye gerideyiz, muhtemelen Red Bull ve Ferrari'ye kıyasla biraz daha fazla."

"Sıralama turlarında ise oldukça yakın görünüyoruz. Yani yarış temposu üzerinde çalışmaya devam etmeliyiz."

Alonso, Piastri ile ilk bölümdeki savaşıyla ilgili şöyle dedi: "Sanırım Oscar beni geçtiğinde Nico da arkamdaydı."

"Sonrasında George Nico'yu geçti ve Mercedes de dahil olmak üzere o kadar hızlı geliyorlardı ki, 'tamam, bu zor bir yarış olacak' diye düşündüm. Fakat George'u tüm yarış boyunca arkamızda tuttuk. Bu iyi bir şey." 

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, Nico Hulkenberg, Haas VF-24

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, Nico Hulkenberg, Haas VF-24

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Daha iyi sonucun pist düzenine bağlı olup olmadığı sorusuna Alonso, "Bence aracımız daha iyiydi. Cuma günü gerçekten iyi çalışan yeni bir parça kullanmaya başladık."

"Bence bu sayede performans anlamında ileriye doğru gitmeyi başardık."

"Ancak McLaren ve Mercedes'e kıyasla hâlâ 0.2 ila 0.3 saniye gerideyiz. Bu farkı kapatmak için çabalamaya devam edeceğiz. Bu zorlu ama güzel bir mücadele."

"Bizi ilginç bir sezon bekliyor."  cevabını verdi.

Alonso bir noktada diğerlerinin "farklı ligde" olduğunu söyleyerek B planı istemişti.

Bunu açması istendiğinde Alonso, "Baskı çok fazlaydı çünkü zorluyordum ve Oscar uzaklaşıyordu. George da arkada önemli ölçüde daha hızlıydı, bu yüzden 'güvenlik aracından sonra 43 turumuz olacak' diye düşündüm"

"İkinci antrenmanda normalde arka arkaya dokuz ya da on tur atarız. Yani 42 tur atmak büyük bir bilinmeyendi."

"Sadece stratejinin tek pit stop olmasından ve planı değiştirmediğimizden emin olmaya çalışıyordum." dedi.

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