Alonso, Budapeşte'de yeniden rekabetçi olmalarını umuyor

Aston Martin son yarışlarda düzenli olarak podyum mücadelesi vermenin uzağında kaldı ve Silverstone'da sadece Fernando Alonso ile puan alabildi.

Macaristan yapısı gereği daha farklı bir pist olacak ve Alonso, pek çok puan kazanma hedefinde.

İspanyol pilot şöyle konuştu: "Silverstone'daki zorlu hafta sonundan maksimumu aldığımızı düşünüyorum. İngiliz taraftarların önünde yarışmak ve ayrıca yeni fabrikamızda zaman geçirmek harikaydı."

"Şimdi odağımızı Budapeşte'ye çeviriyoruz. Hungaroring'de yarışmakla ilgili pek çok güzel anım var. Formula 1'deki ilk yarışımı 2003 yılında -yani tam 20 yıl önce- burada kazandım ve burası sık sık doğum günümü kutladığım bir yer oldu. Bu yıl bunu Belçika'da kutlamak garip olacak ama umarım bu hafta sonu kutlayacak başka şeylerimiz olur."

"Burada geçiş yapmak kolay değil fakat bazen öngörülemeyen hava koşullarına sahip çok garip yarışlar oluyor, bu nedenle avantaj yakalamaya ve mümkün olduğunca çok puan kazanmaya hazır olmalıyız."

Lance Stroll ise pistin AMR23'e uymasını umut ediyor.

"Hungaroring çok sayıda virajın bulunduğu teknik bir pist; hem araçlar hem de sürücüler için Silverstone'dan çok farklı bir mücadele olacak."

"Dar virajları ve tek bir gerçek düzlüğüyle daha çok bir karting pistine benziyor. Dolayısıyla AMR23'e uymasını umuyoruz."

"Burada geçiş yapmak zor olabilir, bu nedenle Cumartesi günü güçlü bir performans sergilemek adına antrenman seanslarında iyi bir ritim bulmaya çalışacağız."