Alonso: "Bu yıl yarış kazanabilir miyiz bilmiyorum"

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Alpine, 2022 projesine daha önce başlayan takımlardan birisiydi ancak testlerde çok parlak performanslar sergilemediler.

Bugünkü basın toplantısında konuşan Alonso'ya bu yıl yarış kazanmayı bekleyip beklemediği soruldu.

İspanyol pilotun yanıtı ise şöyleydi: "Bilmiyorum, bence kimse bilmiyor. Şu anda durum herkes için aynı. Testler bizim açımızdan gayet iyi geçti, özellikle Bahreyn'deki son iki gün iyiydi."

"Araçta epey ilerleme kaydettik, bu yüzden şimdi ilk yarışa doğru giderken gayet mutluyuz. Ancak kimin ne seviyede olduğunu yarınki sıralama turlarında göreceğiz ve sonrasında da yolumuza devam edeceğiz."

"Sezonun epey uzun süreceğini biliyoruz. 23 yarış var ve araçlar çok fazla gelişecek."

"Yani yarın başlayacağınız yer değil de sezonun ilk iki ila üç ayında nasıl ilerle kaydettiğiniz önemli. Takım olarak tam gaz çalışıyoruz ve takım gayet iyimser."

"Fakat dediğim gibi, performans anlamında kimin nerede olduğunu kimse bilmiyor. Sadece pole pozisyonu için savaşırsanız mutlu olursunuz ve daha önce pek çok kez söylediğim gibi, tüm takımları bütçe sınırı sayesinde aşağı yukarı aynı şansa sahip olduğu yeni bir döneme girdik."

"Yani en hızlı aracı üretmek artık bize bağlı. Belki de bu ilk yılda bunu başaramayız. Takım, ilerleyen dönemde önde olmamızı sağlamak adına pek çok şey yapıyor."

"Yani Alpine de bunu başarmayı istiyor. Oraya ulaşana kadar gece gündüz demeden çalışacağız."

Alonso yeni araçların sürüşü hakkında şöyle dedi: "Bence yeni nesil araçlar çok farklılar. Geçen hafta da konuştuğumuz gibi daha ağırlar ve her sürücü daha hızlı veya daha hafif bir aracı sürmenin daha iyi hissettirdiğini söyler. Yarışlar böyledir."

"Öbür yandan bu nesil araçlar bu araçlar çok güvenliler. Sürdürülebilirlik de son birkaç yıldır Formula 1 için önemli bir konu oldu. Şimdi dünyanın iyi durumda olmasına destek verdiğimiz için için mutluyuz."

Fernando Alonso, Alpine F1 Team Fotoğraf: FIA Pool