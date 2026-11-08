Formula 1 Sao Paulo GP
Alonso: "Bu yıl Q3'e kalmayı hiç beklemiyorduk"
Brezilya Grand Prix’sinde yağmur altında Q3’e kalmayı başaran Fernando Alonso, kendisine yöneltilen yağmur performansı övgülerini esprili bir şekilde karşıladı.
Kemal Şengül
Yayın tarihi: 8 Kas 2026 11:18
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Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Fernando Alonso, yağmur altında gerçekleştirilen sıralama turlarında bir kez daha yeteneğini ortaya koydu. Aston Martin pilotu, zorlu koşullarda Q3’e kalmayı başararak sıralama turlarını dokuzuncu sırada tamamladı.
İspanyol pilot, Q3’te piste geçiş lastikleriyle çıkan ilk isim oldu. Ancak yağmurun beklenenden geç başlaması, diğer pilotların da iki hızlı tur atmasına olanak tanıdı ve Alonso’nun avantajı ortadan kalktı.
Viaplay’e konuşan Alonso, ilk beş içinde yer alma ihtimalini düşündüğünü ancak pole pozisyonunu hedeflemediğini söyledi.
Alonso şöyle dedi: “Pole pozisyonunu düşünmüyordum. Pit yolunda, yani sıranın en önündeyken yağmurun şiddetlenmesi ve bir tur atabilmem halinde ilk beşte yer alabileceğimi düşündüm. Ancak yağmur beklediğimizden biraz daha geç başladı ve herkes iki hızlı tur atabildi.”
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Alonso, Aston Martin’in Q3’teki performansından tam anlamıyla memnun olmadığını belirtti.
“Bence Q3’ü iyi değerlendiremedik. İlk turda lastikler çok soğuktu, ikinci turda ise enerjimiz yoktu. Bir turda bir sorun yaşadık, diğer turda ise tam tersiyle karşılaştık.”
“Seansın sonunda zamanlara baktım. Altıncı sıradaki pilotun bizden yaklaşık 1,8 saniye daha hızlı olduğunu gördüm. Bu süreyi yakalamamız mümkün değildi. Yedincilik veya sekizincilik muhtemelen ulaşabileceğimiz en iyi sonuçtu.”
“Bu sezon ilk kez Q3’e kaldık. Bunu kutlamalıyız.”
Alonso, yarışta yağmur yağması halinde Aston Martin’in daha iyi bir sonuç elde edebileceğini düşünüyor.
“Bu yıl Q3’e kalmayı hiç beklemiyorduk. Ancak Interlagos her zaman sürprizlere açık bir pist. Yarışta yağmur yağarsa kuru zemine göre daha iyi bir şansımız olabilir. Üçüncü antrenmanda kuru zeminde oldukça zorlandık. Bakalım neler yapabileceğiz.”
Yağmur altında gösterdiği performansla ilgili övgüler karşısında ise Alonso, kendine özgü mizahıyla yaş eleştirilerine göndermede bulundu: "Bir gün iyi performans göstermediğinizde insanlar hemen 'araba kullanmak için çok yaşlısın' diyorlar. İnce bir çizgide yürüyorum. Olağanüstü şeyler yaptığımda bu normal karşılanıyor. Ama sıradan bir performans gösterdiğimde bir anda fazla yaşlı oluyorum!”
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- Motorsport.com Ekibi
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