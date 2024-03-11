Alonso: "Bu yıl her yarışa güncelleme getireceğiz"

Aston Martin halihazırda griddeki en hızlı beşinci takım görüntüsü çiziyor fakat yakında ilk güncellemeler gelecek.

Geçen yıl takım belli aralıklarla güncelleme getirmişti ancak bu yıl için hedef her yarışta küçük değişiklikler yapmak.

Marca'ya bir röportaj veren Fernando Alonso, Aston Martin'in araç gelişim planı hakkında daha fazla bilgi paylaştı.

Alonso, "AMR24'ü geliştirerek tur başına 0.3 ila 0.4 saniye geri kazanmamız gerekiyor. Bu gerçekleşirse rakiplerimizle mücadele edebiliriz."

"Şu ana kadar beşinci takımız - geçen yıl Abu Dhabi'de, bu sezon Bahreyn ve Cidde'de öyleydik.."

"Sıralama turlarında lastikleri hızlı bir şekilde ısıtmayı ve iyi bir zaman turu kaydetmeyi başardık, ancak yarışta McLaren'in gerisine, yani hak ettiğimiz pozisyona geri döndük."

"Red Bull ve Ferrari çok ileride, onlarla rekabet etmek daha zor olacak."

"Geçen yıl aracımız sezon başında hızlıydı ve Kanada Grand Prix'sine kadar güncelleme getiremedik."

"Bu yıl farklı bir yol izleyeceğiz ve 2023'te McLaren'de yaptığı gibi her yarışta aracı geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.