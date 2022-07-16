Alonso: "Bu yıl en iyi seviyeme geri döndüm"

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Çifte dünya şampiyonu bu sezon şimdiye kadar ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekti ve hem sıralama turlarında hem de yarışlarda, formundan hiçbir şey kaybetmemiş gibiydi.

Montreal'deki sıralama turlarında sürpriz yaparak ilk çizgiyi alan Alonso, Avusturya'da yaşadığı şanssızlıklara rağmen ilk ona dönmeyi başardı.

Alonso normalde bu yıl daha fazla puana sahip olmalıydı fakat yaşadığı teknik sorunlar veya şanssızlıklar, kendisini birden fazla kez puan barajının dışına çıkardı.

Yine de İspanyol pilot, şu ana kadar iyi performans gösterdiğini ve spordan keyif aldığını söyledi.

Alonso, "Kazanmayı özlüyorum, podyumlar ve daha büyük sonuçlar için savaşma hissini kesinlikle özlüyorum."

"Fakat aynı zamanda keyif de alıyorum çünkü bu, bir bakıma kendinize karşı verdiğiniz bir yarış ve 2019'da olduğumdan daha iyi olmaya çalışıyorum."

"Geçen yıl performans anlamında kesinlikle iyi bir seviyedeydim fakat %100'ümde değildim. Bu yıl tekrar %100 seviyemde performans gösterebileceğimi hissediyorum."

"Beklenmedik şeyler yapabileceğimi hissediyorum, ki bu kariyerim boyunca her zaman güçlü olduğum noktalardan birisi olmuştur. O seviyeye geri döndüğümü hissediyorum ve bu geri dönüşü yapmak da bana gurur veriyor." dedi.

Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, İspanyol pilotun olumlu tavrının takım üzerinde iyi bir etki yarattığını söyledi.

Szafnauer, "Geçmişte onunla çalışmadım, bu onunla çalıştığım ilk yıl fakat gördüğüm kadarıyla hâlâ yarışmayı seviyor."

"O, çok büyük bir savaşçı, yarışmayı seviyor. Mevcut durumdan dolay sadece Fernando değil, hepimiz mutluyuz." dedi.

Alonso, takımda bir yıl daha kalıp kalamayacağını görmek için bu yaz Alpine'in takım patronlarıyla görüşecek.

İmza atması beklenen Alonso, "Kalacağınızın asla garantisi yoktur. Bu, yaz arasında konuşmamız gereken bir şey."

"Önümüzdeki haftalarda veya ne zaman olursa olsun, takımla oturup beklentilerinin ne olduğunu konuşacağız."

"Ayrıca, projedeki bir sonraki adımın ne olacağını da tartışmalıyız. Burada kendimi mutlu hissediyorum. Alpine'de evimdeymiş gibiyim fakat hiçbir şeyin garantisi yok.” dedi.

Fernando Alonso, Alpine A522 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images