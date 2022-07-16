Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Pist görevlileri, Sainz'ın yangın olayına müdahalelerini savundular Sonraki / Hollanda GP organizatörleri, 2024 ve 2025 için Kasım ayına kadar haber bekliyor
Formula 1 Haberler

Alonso: "Bu yıl en iyi seviyeme geri döndüm"

Fernando Alonso, bu sezon yeniden en iyi performansına geri döndüğünü ve beklenmedik şeyler yapabildiğini söyledi.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Alonso: "Bu yıl en iyi seviyeme geri döndüm"
Haberi dinle

Çifte dünya şampiyonu bu sezon şimdiye kadar ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekti ve hem sıralama turlarında hem de yarışlarda, formundan hiçbir şey kaybetmemiş gibiydi.

Montreal'deki sıralama turlarında sürpriz yaparak ilk çizgiyi alan Alonso, Avusturya'da yaşadığı şanssızlıklara rağmen ilk ona dönmeyi başardı.

Alonso normalde bu yıl daha fazla puana sahip olmalıydı fakat yaşadığı teknik sorunlar veya şanssızlıklar, kendisini birden fazla kez puan barajının dışına çıkardı.

Yine de İspanyol pilot, şu ana kadar iyi performans gösterdiğini ve spordan keyif aldığını söyledi.

Alonso, "Kazanmayı özlüyorum, podyumlar ve daha büyük sonuçlar için savaşma hissini kesinlikle özlüyorum."

"Fakat aynı zamanda keyif de alıyorum çünkü bu, bir bakıma kendinize karşı verdiğiniz bir yarış ve 2019'da olduğumdan daha iyi olmaya çalışıyorum."

"Geçen yıl performans anlamında kesinlikle iyi bir seviyedeydim fakat %100'ümde değildim. Bu yıl tekrar %100 seviyemde performans gösterebileceğimi hissediyorum."

"Beklenmedik şeyler yapabileceğimi hissediyorum, ki bu kariyerim boyunca her zaman güçlü olduğum noktalardan birisi olmuştur. O seviyeye geri döndüğümü hissediyorum ve bu geri dönüşü yapmak da bana gurur veriyor." dedi.

Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, İspanyol pilotun olumlu tavrının takım üzerinde iyi bir etki yarattığını söyledi. 

Szafnauer, "Geçmişte onunla çalışmadım, bu onunla çalıştığım ilk yıl fakat gördüğüm kadarıyla hâlâ yarışmayı seviyor."

"O, çok büyük bir savaşçı, yarışmayı seviyor. Mevcut durumdan dolay sadece Fernando değil, hepimiz mutluyuz." dedi.

Alonso, takımda bir yıl daha kalıp kalamayacağını görmek için bu yaz Alpine'in takım patronlarıyla görüşecek. 

İmza atması beklenen Alonso, "Kalacağınızın asla garantisi yoktur. Bu, yaz arasında konuşmamız gereken bir şey."

"Önümüzdeki haftalarda veya ne zaman olursa olsun, takımla oturup beklentilerinin ne olduğunu konuşacağız."

"Ayrıca, projedeki bir sonraki adımın ne olacağını da tartışmalıyız. Burada kendimi mutlu hissediyorum. Alpine'de evimdeymiş gibiyim fakat hiçbir şeyin garantisi yok.” dedi.

Fernando Alonso, Alpine A522

Fernando Alonso, Alpine A522

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Pist görevlileri, Sainz'ın yangın olayına müdahalelerini savundular
Önceki haber

Pist görevlileri, Sainz'ın yangın olayına müdahalelerini savundular
Sonraki haber

Hollanda GP organizatörleri, 2024 ve 2025 için Kasım ayına kadar haber bekliyor

Hollanda GP organizatörleri, 2024 ve 2025 için Kasım ayına kadar haber bekliyor
Jonathan Noble Daha fazlası
Jonathan Noble
Wolff, Domenicali'nin sprint yarışı için doğru yerleri seçeceğine inanıyor
Formula 1

Wolff, Domenicali'nin sprint yarışı için doğru yerleri seçeceğine inanıyor

Pist görevlileri, Sainz'ın yangın olayına müdahalelerini savundular
Formula 1

Pist görevlileri, Sainz'ın yangın olayına müdahalelerini savundular

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Fernando Alonso Daha fazlası
Fernando Alonso
Alpine, Silverstone'a Ferrari tarzı oyuk sidepodlar getirdi! Britanya GP
Formula 1

Alpine, Silverstone'a Ferrari tarzı oyuk sidepodlar getirdi!

Alonso, Kanada'da Mercedes ile hava kaçağı yüzünden mücadele edememiş Kanada GP
Formula 1

Alonso, Kanada'da Mercedes ile hava kaçağı yüzünden mücadele edememiş

Sainz: ‘Son virajı dağınık dönmek ikinciliğe mâl oldu" Kanada GP
Formula 1

Sainz: ‘Son virajı dağınık dönmek ikinciliğe mâl oldu"

Alpine Daha fazlası
Alpine
Alpine, son zamanlardaki dayanıklılık sorunlarının nedenlerini buldu
Formula 1

Alpine, son zamanlardaki dayanıklılık sorunlarının nedenlerini buldu

Alpine'in Mercedes'i hedeflemesini sağlayan arka kanat değişiklikleri Avusturya GP
Formula 1

Alpine'in Mercedes'i hedeflemesini sağlayan arka kanat değişiklikleri

Alpine'in güncellemelerine ilham veren Ferrari ve Red Bull tasarımları Britanya GP
Formula 1

Alpine'in güncellemelerine ilham veren Ferrari ve Red Bull tasarımları

Son Haberler

Leclerc: "Endişe verici dayanıklılık sorunlarını aşmalıyız"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Endişe verici dayanıklılık sorunlarını aşmalıyız"

Charles Leclerc, Ferrari'yi performans anlamında överken, dayanıklılık anlamında sorunların en kısa sürede çözülmesini umut ediyor.

Sainz: “Ferrari'nin strateji için pilotlarına güvenmesi gerekiyor”
Formula 1 Formula 1

Sainz: “Ferrari'nin strateji için pilotlarına güvenmesi gerekiyor”

Carlos Sainz, önceliğinin her zaman Ferrari'nin ihtiyaçları doğrultusunda hareket etmek olduğunu ancak bazen pilotların kendi kararlarına güvenmeleri gerektiğini söyledi.

Wolff, Domenicali'nin sprint yarışı için doğru yerleri seçeceğine inanıyor
Formula 1 Formula 1

Wolff, Domenicali'nin sprint yarışı için doğru yerleri seçeceğine inanıyor

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Avusturya Grand Prix'sinde verilen karışık tepkilerin ardından, Formula 1 patronu Stefano Domenicali'nin gelecekteki sprint yarışları için doğru yerleri seçeceğine inanıyor.

Verstappen: "Perez'in çok hızlı olduğunu her zaman biliyordum"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Perez'in çok hızlı olduğunu her zaman biliyordum"

Max Verstappen, Sergio Perez'in Red Bull'da iyi olmasına şaşırmadığını çünkü onun hızlı bir pilot olduğunu bildiğini söyled

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.