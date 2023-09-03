Alonso: "Bu yarıştan çıkarmamız gereken çok ders var"
Fernando Alonso, İtalyan Grand Prix'sinde araçtan hiç memnun olmadığını ve bu yarıştan bazı dersler çıkarmaları gerektiğini söylüyor.
Alonso, Aston Martin'in sezona yaptığı muhteşem başlangıcın ardından sezon içinde Red Bull'lara meydan okuyabilecek isim olarak görülüyordu. Ancak takım, sezon ilerledikçe performans anlamında geriye düştü.
Aston Martin şu anda Takımlar Şampiyonası'nda dördüncü sırada yer alıyor, iki kez Dünya Şampiyonu Alonso ise üçüncü sıradaki yerini korumaya çalışıyor.
Yarışın ardından Alonso, Monza'da zorlanmalarının sebebi sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Açıkçası bu yarıştan almamız gereken pek çok ders var."
"Rekabetçi değildik, bu yüzden bizim için ana odak noktası bu tür pistlerde gelecekte neleri farklı yapmamız gerektiğini anlamaya çalışmak."
"Yarış açısından konuşacak fazla bir şey yok, başından sonuna kadar yavaştık ve dokuzunculuktan daha iyi bir pozisyon elde etmemiz mümkün değildi. Bu yüzden umarım ders çıkarırız."
"Gerçekten sinir bozucuydu çünkü zihinsel ve fiziksel olarak çok zorlu bir yarıştı."
"Yol tutuşu çok düşüktü, aracı sürmesi çok zordu, bu yüzden benim için yılın en zor yarışlarından biriydi."
"Muhtemelen bu yarışı kimse hatırlamayacak ama ben hatırlayacağım, çünkü zor bir yarış oldu. Ama dediğim gibi, umarım buradan elde ettiğimiz verilerle iyi dersler çıkarırız ve bir dahaki sefere daha iyi oluruz."
Kötü bir hafta sonunda bile puan almayı başarmaları hakkında Alonso, "Bence her Pazar işimizi yapıyoruz ve araçtan maksimum verimi alıyoruz. Ancak bazen bugünkü gibi dokuzuncu oluyoruz, bazen de geçen haftaki gibi ikinci."
"Hata yapmıyoruz. İyi strateji uyguluyoruz, iyi pit stoplar yapıyoruz. Bazı rakiplerimizin yılın başında yaptığı gibi büyük hatalar yapmıyoruz. Yani puan açısından iyi bir farkımız var. Ama evet, grid gittikçe birbirine yaklaşıyor. Singapur'da toparlanmaya çalışacağız." dedi.
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
İspanyol pilot, Singapur'un Aston için Monza'dan daha iyi olacağını ekledi.
"Singapur'un Monza'dan daha iyi olacağı kesin ama bir yarış kazanmak için hâlâ yeterli değil. Ne kadar zor olduğunu biliyoruz, Red Bull her Pazar olağanüstü. Ama göreceğiz."
"Bence her hafta sonu sıralama biraz değişiyor. Son iki sokak pistinde, [Monako'da olduğu gibi] Alpine sıralama turlarında ve yarışta Esteban ile çok güçlüydü ve Bakü'de Ferrari, Leclerc'in pole pozisyonuyla hakimiyete sahipti. O yüzden Singapur'da neler olacağını göreceğiz."
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