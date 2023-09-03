Prime'a abone ol
Önceki / Wolff: "Verstappen'in F1 galibiyet rekoru sadece Vikipedi için" Sonraki / McLaren: "Pilotlarımızın yaptığı kaza kabul edilemez"
Formula 1 / İtalya GP Haberler

Alonso: "Bu yarıştan çıkarmamız gereken çok ders var"

Fernando Alonso, İtalyan Grand Prix'sinde araçtan hiç memnun olmadığını ve bu yarıştan bazı dersler çıkarmaları gerektiğini söylüyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Alonso, Aston Martin'in sezona yaptığı muhteşem başlangıcın ardından sezon içinde Red Bull'lara meydan okuyabilecek isim olarak görülüyordu. Ancak takım, sezon ilerledikçe performans anlamında geriye düştü. 

Aston Martin şu anda Takımlar Şampiyonası'nda dördüncü sırada yer alıyor, iki kez Dünya Şampiyonu Alonso ise üçüncü sıradaki yerini korumaya çalışıyor. 

Yarışın ardından Alonso, Monza'da zorlanmalarının sebebi sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Açıkçası bu yarıştan almamız gereken pek çok ders var."

"Rekabetçi değildik, bu yüzden bizim için ana odak noktası bu tür pistlerde gelecekte neleri farklı yapmamız gerektiğini anlamaya çalışmak."

"Yarış açısından konuşacak fazla bir şey yok, başından sonuna kadar yavaştık ve dokuzunculuktan daha iyi bir pozisyon elde etmemiz mümkün değildi. Bu yüzden umarım ders çıkarırız."

İlginizi Çekebilir:

"Gerçekten sinir bozucuydu çünkü zihinsel ve fiziksel olarak çok zorlu bir yarıştı."

"Yol tutuşu çok düşüktü, aracı sürmesi çok zordu, bu yüzden benim için yılın en zor yarışlarından biriydi."

"Muhtemelen bu yarışı kimse hatırlamayacak ama ben hatırlayacağım, çünkü zor bir yarış oldu. Ama dediğim gibi, umarım buradan elde ettiğimiz verilerle iyi dersler çıkarırız ve bir dahaki sefere daha iyi oluruz."

Kötü bir hafta sonunda bile puan almayı başarmaları hakkında Alonso, "Bence her Pazar işimizi yapıyoruz ve araçtan maksimum verimi alıyoruz. Ancak bazen bugünkü gibi dokuzuncu oluyoruz, bazen de geçen haftaki gibi ikinci."

"Hata yapmıyoruz. İyi strateji uyguluyoruz, iyi pit stoplar yapıyoruz. Bazı rakiplerimizin yılın başında yaptığı gibi büyük hatalar yapmıyoruz. Yani puan açısından iyi bir farkımız var. Ama evet, grid gittikçe birbirine yaklaşıyor. Singapur'da toparlanmaya çalışacağız." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

İspanyol pilot, Singapur'un Aston için Monza'dan daha iyi olacağını ekledi.

"Singapur'un Monza'dan daha iyi olacağı kesin ama bir yarış kazanmak için hâlâ yeterli değil. Ne kadar zor olduğunu biliyoruz, Red Bull her Pazar olağanüstü. Ama göreceğiz."

"Bence her hafta sonu sıralama biraz değişiyor. Son iki sokak pistinde, [Monako'da olduğu gibi] Alpine sıralama turlarında ve yarışta Esteban ile çok güçlüydü ve Bakü'de Ferrari, Leclerc'in pole pozisyonuyla hakimiyete sahipti. O yüzden Singapur'da neler olacağını göreceğiz."

paylaşım
yorumlar

Wolff: "Verstappen'in F1 galibiyet rekoru sadece Vikipedi için"

McLaren: "Pilotlarımızın yaptığı kaza kabul edilemez"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Son Haberler

Sainz, hırsızlık olayıyla ilgili konuştu: "Yardım eden herkese teşekkürler"

Sainz, hırsızlık olayıyla ilgili konuştu: "Yardım eden herkese teşekkürler"

F1 Formula 1
İtalya GP

Sainz, hırsızlık olayıyla ilgili konuştu: "Yardım eden herkese teşekkürler" Sainz, hırsızlık olayıyla ilgili konuştu: "Yardım eden herkese teşekkürler"

Palmer: "Norris, Piastri'nin baskısını gerçekten hissediyor"

Palmer: "Norris, Piastri'nin baskısını gerçekten hissediyor"

F1 Formula 1
İtalya GP

Palmer: "Norris, Piastri'nin baskısını gerçekten hissediyor" Palmer: "Norris, Piastri'nin baskısını gerçekten hissediyor"

Wolff: "Ancak Red Bull çuvallarsa galibiyet serisi biter"

Wolff: "Ancak Red Bull çuvallarsa galibiyet serisi biter"

F1 Formula 1
İtalya GP

Wolff: "Ancak Red Bull çuvallarsa galibiyet serisi biter" Wolff: "Ancak Red Bull çuvallarsa galibiyet serisi biter"

F1 takım patronlarına göre "paralı pilot" modeli artık öldü

F1 takım patronlarına göre "paralı pilot" modeli artık öldü

F1 Formula 1
İtalya GP

F1 takım patronlarına göre "paralı pilot" modeli artık öldü F1 takım patronlarına göre "paralı pilot" modeli artık öldü

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol