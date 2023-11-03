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Formula 1 Brezilya GP
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Alonso: "Bu sonuç Aston Martin'in 'ne yaptığını bildiğini' gösteriyor"

Fernando Alonso, 2023 Formula 1 Brezilya Grand Prix'sinin sıralama turlarını dördüncü olmalarından memnun.

Mario Galán
Editör Mario Galán
Yardımcı Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Amerika'daki üçlü yarışın başlangıcında alınan kötü sonuçların ardından Aston Martin'in Brezilya Grand Prix'sinde rekabetçi bir araca sahip olacağına dair umutlar düşüktü.

Fakat Interlagos pistindeki sıralama turları -ikinci çizgiyi almalarından ötürü- Silverstone merkezli takım için pozitif bir dönüm noktası oldu.

Seansın ardından konuşan Fernando Alonso, takımın buna ihtiyacı olduğuna vurgu yaptı.

Alonso, "Buna ihtiyacımız vardı."

"Sanırım son iki yarış pit yolundan başlamak gibi şeyler yapmak zorunda kaldığımız için deneysel geçti."

"Dolayısıyla takıma umut vermek ve rekabetçi olduğumuzu göstermek için her iki araçla da iyi bir sonuca ihtiyacımız vardı."

"Bugün aldığımız sonuç ne yaptığımızı bildiğimizi gösteriyor, ki bundan memnunum."

"Artık neler yapabileceğimizi gösterebiliriz ve rekabetçi olduğumuzu kanıtlayabiliriz. Beni mutlu eden şey bu." dedi.

Sözlerini şöyle tamamladı: "Şimdiye kadar her şey harika gitti."

"Umarım temiz bir hafta sonu geçiririz; yarın iyi bir sprint yarışı geçirmek ve pazara pozitif girmek istiyoruz."

"Ayrıca umarım güneşli bir hafta sonu geçiririz, böylece taraflar da bundan keyif alabilir!"

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
1 - 11

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
2 - 11

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Lance Stroll, Aston Martin AMR23

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Lance Stroll, Aston Martin AMR23
3 - 11

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Logan Sargeant, Williams FW45, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Lance Stroll, Aston Martin AMR23

Logan Sargeant, Williams FW45, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Lance Stroll, Aston Martin AMR23
4 - 11

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Alex Albon, Williams FW45, Logan Sargeant, Williams FW45, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Alex Albon, Williams FW45, Logan Sargeant, Williams FW45, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
5 - 11

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
6 - 11

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
7 - 11

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
8 - 11

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
9 - 11

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı
10 - 11

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
11 - 11

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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