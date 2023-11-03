Alonso: "Bu sonuç Aston Martin'in 'ne yaptığını bildiğini' gösteriyor"

Amerika'daki üçlü yarışın başlangıcında alınan kötü sonuçların ardından Aston Martin'in Brezilya Grand Prix'sinde rekabetçi bir araca sahip olacağına dair umutlar düşüktü.

Fakat Interlagos pistindeki sıralama turları -ikinci çizgiyi almalarından ötürü- Silverstone merkezli takım için pozitif bir dönüm noktası oldu.

Seansın ardından konuşan Fernando Alonso, takımın buna ihtiyacı olduğuna vurgu yaptı.

Alonso, "Buna ihtiyacımız vardı."

"Sanırım son iki yarış pit yolundan başlamak gibi şeyler yapmak zorunda kaldığımız için deneysel geçti."

"Dolayısıyla takıma umut vermek ve rekabetçi olduğumuzu göstermek için her iki araçla da iyi bir sonuca ihtiyacımız vardı."

"Bugün aldığımız sonuç ne yaptığımızı bildiğimizi gösteriyor, ki bundan memnunum."

"Artık neler yapabileceğimizi gösterebiliriz ve rekabetçi olduğumuzu kanıtlayabiliriz. Beni mutlu eden şey bu." dedi.

Sözlerini şöyle tamamladı: "Şimdiye kadar her şey harika gitti."

"Umarım temiz bir hafta sonu geçiririz; yarın iyi bir sprint yarışı geçirmek ve pazara pozitif girmek istiyoruz."

"Ayrıca umarım güneşli bir hafta sonu geçiririz, böylece taraflar da bundan keyif alabilir!"