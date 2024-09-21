Alonso: "Bu sıralama turlarını 200 kez tekrarlasak, 199'unda yedinci olamam"

Takım tarafından gerçekleştirilen simülasyonlar, Aston Martin'in Q1'de elenebileceğini gösteriyordu ve Lance Stroll sıralama turlarını 17. sırada bitirerek bu kehaneti gerçekleştirdi.

Alonso Q2'de elenmenin eşiğindeydi ancak Alex Albon'u geçerek Q3'e kalmayı başardı ve yedinci oldu.

İspanyol pilot, yedinciliğin AMR24'ün yapabileceğinin çok ötesinde olduğunu düşündü ve DAZN'a şunları söyledi: "Bu sıralama turlarını 200 kez tekrarlasak, 199'unda yedinci bitiremeyeceğimden eminim."

"Bu yüzden elde ettiklerimizle yetinip yarışta neler yapabileceğimizi göreceğim."

Sıralama öncesinde aracın iyi görünmediğini, çünkü pistin aracın güçlü yönlerine ters düştüğünü de sözlerine ekledi.

"Aracın bazı zayıflıkları Singapur pistinde artıyor ve şu anda işler pek iyi görünmüyor."

"Sıralama turlarında her şeyi bir araya getirmeye çalıştık. Elbette bazı kayıplar mevcuttu ama olması gereken hızın biraz önüne geçmiş olduk."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Ancak bildiğiniz gibi cumartesi günleri puan verilmiyor, bu yüzden yarın işi tamamlamamız gerekiyor."

Alonso, takımın gece boyunca araçtan daha fazla hız elde etmek için önemli miktarda çaba sarf ettiğini söyledi.

"Hız eksikliğinin biraz olsun üstesinden gelmek için tüm çabayı gösteriyoruz."

"Bakü ile burası arasında çok fazla çalışma yapıldı. Dün bilgisayarı gece 2'de bıraktık."

"Cevap bulmak için çalışmalarımızı her zamankinden daha fazla arttırıyoruz ve her şeyi ortaya koyuyoruz, ancak bu pistte mucizeler yaratamayız ve fabrikanın yardımına ihtiyacımız var."

Sıralama performansımızdan memnunuz ama Williams'ın araçlarında da çok büyük bir potansiyel olduğu kesin ve yarın bir tehdit oluşturacaklar."