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Alonso: "Bu sıralama formatını tercih etmezdim"

Fernando Alonso, sekizinci sırada tamamladığı sıralama turlarının ardından iyi bir gün geçirdiklerini düşünse de yeni sıralama formatından memnun değil.

Altay Gök
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Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı

Aston Martin'in gerilemesi Macaristan'da da devam etti; takım, sene başında pole pozisyonu için mücadele edeceklerini düşündüğü pistte zor bir sıralama seansını geride bıraktı.

Lance Stroll günü 14. sırada noktalarken, Alonso sadece 0.002 saniye farkla Q3'e kaldıktan sonra sekizincilikten öteye gidemedi.

Sıralama turlarının ardından konuşan Alonso, özellikle yeni sıralama formatını eleştirdi.

DAZN'a konuşan Alonso, "Korkunç bir format ve sıralama turlarına bir şey kattığını düşünmüyorum, çünkü herkes hem Q1'de, hem Q2'de, hem de Q3'te olabildiğince hızlı gitmemizi görmek istiyor."  

"Bu formatın en kötü yanı, tüm antrenmanlarda sıralama turları için lastik saklamaya çalışmamız. İnsanlar pilotların piste çıkmaması için bilet almıyor."

"Denemek ve hatalardan ders almak zorundayız, ancak fikrim alınıyor olsaydı bu formatı tercih etmezdim." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sekizinciliğe rağmen kötü bir gün geçirmediklerini söyleyen Alonso, "Dereceler birbirine çok yakındı, ilk turlarda yarım saniye gerideydik, ki bu normal."

"Sonrasında ise 0.1 saniye geride dördüncülüğe kadar çıkmayı başardık, antrenmanlardaki sıkıntılara rağmen gidişattan memnunum."

"Pistte kendimi hızlı hissettim ama pole pozisyonunun 0.4 saniye gerisindeyim, çoğunlukla üçüncü veya dördüncü oluyorken şimdi sekizinciyiz, çünkü herkes birbirine çok yakın."

"Durum böyle, ancak tırmanmaya çalışacağız. Pazar günleri biraz daha iyiyiz.

"Sadece 0.1 saniye içinde sıralanan birkaç araç var, bakalım daha kötü tempoya sahip Alfa Romeo'ları geçebilecek miyiz?

"Arkamızda da Checo [Perez], Carlos [Sainz] ve pole pozisyonu alan araçla George [Russell] da olacak."

"Puan almaya çalışacağız, podyumu düşünecek kadar hızlı değiliz. Bunlar dişimizi sıkmamız gereken hafta sonları."

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