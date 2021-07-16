Alonso, bu sezon sürpriz yapmak istediği 2 pisti açıkladı

Bu sezon Alpine'le spora geri dönen çifte şampiyon, sezon ilerledikçe araçta daha rahat hissetmesiyle birlikte son birkaç yarışta hem tek tur hem de yarış temposunda gelişme kaydetti.

İspanyol pilot, son 4 yarışta da puan toplamayı başardı ve Esteban Ocon'un zorlandığı son birkaç yarışta takımına önemli puanlar kazandırdı.

Sezonun daha orta noktasına bile gelmedik ve Alonso'nun araca daha da alışması, eskiden yarıştığı pistlerde yeniden yarışması ya da hiç yarışmadığı pistlerde ilk kez yarışması için bolca zamanı var.

Motorsport.com, Alonso'ya bu sezon hangi pistlerde sürpriz yapmak istediğini sordu. Alonso, bu sezon, 2003'te ilk F1 yarışını kazandığı Hungaroring'de ve bu sezon ilk kez yarış düzenlenecek olan Cidde Cadde Pisti'nde sürpriz yapabileceğini söyledi.

Konu hakkında konuşan Alonso, "En iyi ve en kötü pistlerin ne olacağı konusunda geçtiğimiz senelerdeki kadar açık bir fikre sahip değilim. Bence araçların performansları pistlerde değişkenlik gösterdi."

"Daha duygusal olması için, Macaristan diyelim. İlk galibiyetimi orada almıştım ve bu yarış yakın zamanda gerçekleştirilecek."

"Bir diğer ise... Bilmiyorum, belki de Suudi Arabistan'daki yeni pist olabilir. Yeni bir pistte antrenman seanslarının ardından öne çıkma şansımızın olup olmadığını göreceğiz." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Gridin bu sezon birbirine daha yakın olması, Red Bull veya Mercedes hata yaptığında orta sıra takımlarının da podyuma çıkabilmesini sağladı.

Lando Norris, bu sezon şimdiden 3 kez podyuma çıkmayı başarırken; Emilia Romagna GP ve Avusturya GP'de sürpriz bir şekilde pole pozisyonu mücadelesinin içinde yer aldı.

Charles Leclerc, Bakü'de ve Monako'da pole pozisyonunun sahibi oldu. Sebastian Vettel ve Pierre Gasly ise Bakü'de podyuma çıkmayı başardı.

Diğer pilotların bu başarıları, Alonso'yu podyuma çıkabilme konusunda motive ediyor.

"Biraz gerilerden ya önden başlamanız fark etmez, her zaman pozitif düşünürsünüz. Stratejinizin her zaman iyi sonuçlanacağını düşünürsünüz."

"Bu sezon startlar çok temiz geçti, hiçbir şey olmadı ancak bu her an değişebilir. Silverstone'da ya da Macaristan'da iki Mercedes ve bir Red Bull temas yaşarlar ve üçü listeden çıkmış olur."

"Monako'da gördüğümüz gibi bu fırsatlar karşınıza çıkabiliyor. Charles start alamadı ve Bottas pit yolunda kaldı."

"Bakü'de Hamilton dışarı uçtu, Verstappen'in lastiği patladı ve bir anda Gasly üçüncü oldu. Her zaman bir şans ve umut vardır."