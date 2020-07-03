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Formula 1 / Son dakika

Alonso, bu sene Ricciardo’nun yerine geçeceği iddialarına güldü

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Alonso, bu sene Ricciardo’nun yerine geçeceği iddialarına güldü
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
3 Tem 2020 12:03

Fernando Alonso, bu senenin geri kalanında Daniel Ricciardo’nun yerine Renault’da yarışacağı iddialarına gülüp geçti ve Fransız takım da bu iddiayı “saçmalık” olarak nitelendirdi.

Perşembe günü İspanyol medyasında çıkan iddialar, Alonso’nun 2020 sezonunun sonuna kadar Ricciardo’nun yerini alacağını işaret etmişti.

Ancak bir taraftarın, Renault’da yarışma konusundaki bir sorusunu cevaplayan Alonso, işleri kendisinin karıştırmadığını söyledi.

Alonso, “Öğlen saatlerinde bir takımın bana ‘Hayır’ dediğini söylüyorlardı. Aynı günün akşamında ise 2020’de o takımla yarışacağımı söylediler!”

“Ve size, Indy 500’de yarışacağımı söyleyebilirim. Size kimin güldüğünü düşünmeniz gerekiyor. Ancak duyurulacak bir şey olduğunda burada olacağım.” ifadelerini kullandı.

Renault bu iddia hakkında konuşmayı reddetti. Ancak bir kaynak, Ricciardo’nun bu sezon sonuna kadar Renault’da kalmasının kesin olduğunu belirtti.

Kaynaktan yapılan açıklamada, “Daniel’in sezon ortasında gönderileceği iddiaları tamamen saçmalık. Beraber tamamlayacağımız bir işimiz var.” ifadeleri kullanıldı.

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Renault, Ricciardo’nun mevcut F1 sezonu daha başlamadan McLaren’la anlaşmasından dolayı hayal kırıklığı yaşasa da, takım patronu Cyril Abiteboul rakip takımların Avustralyalı sürücünün elini güçlendirdiğini söyledi.

McLaren ve Ferrari’nin 2021 sürücü kadrolarını belirlemelerine atıfta bulunan Abiteboul, “Daniel’in acele karar vermesine neden olan iki F1 takımının hamlelerine biraz şaşırdım.”

“Bu zamanlamayı bozmamaya ve planımıza sadık kalmaya karar verdik. Planımız ve önceliğimiz daha iyi bir araç yapmak.”

“Eğer geçen sene daha iyi bir araca sahip olsaydık, muhtemelen bana bu soruyu sormayacaktınız. Ve eğer daha iyi bir araca sahipsek, gelecekte her sürücüyü çekebileceğimizi biliyoruz, bu yüzden odağımız bu. Önceliğimiz bu oldu.”

“Yeni düzenlemeler, yeni kurallar önceliğimiz. F1’in geleceğini güvence altına almak önceliğimiz. O, kararını verdi ve biz de yolumuza devam ediyoruz.” dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Fernando Alonso Şimdi al
Takımlar Renault F1 Team
Editör Jonathan Noble

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