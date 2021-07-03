Alonso: "Bu olaya kim sebep olduysa hepsi ceza almalı"

FIA Yarış Direktörü Michael Masi, sürücüleri 9. ve 10. virajlarda yavaşlamamaları gerektiği konusunda uyarmıştı.

Ancak pilotlar bunu dinlemediler ve cumartesi günü zaman zaman karmaşalar yaşandı.

Fernando Alonso, ikinci bölümdeki son denemesinde, 10. virajda Sebastian Vettel'in kendisini engellemesiyle turunu iptal etmek zorunda kaldı.

Ancak Vettel'in önünde yavaş giden çok sayıda sürücü olduğu için, Alman pilot bunun kendisiyle alakalı bir durum olmadığını düşünüyordu.

Bu olayda sadece Vettel'e ceza çıkarken, konu hakkında konuşan Alonso tüm sürücülere ceza verilmesi gerektiğini belirtti.

Ceza verilmeden önce konuşan Alonso şöyle dedi: "Muhtemelen burada iki ayrı şey var. Birincisi, bu olayın Seb'in suçu olduğunu sanmıyorum. Doğruyu söylemek gerekirse 9. ve 10. virajda tamamen telsizimizdeki mühendislere güveniyoruz. Seb'in önü bomboş değildi, bir saniye önünde araç vardı, yani ortadan kaybolmadı, kaybolamazdı. Durum bu."

"Bence asıl konu pistin doğası ve insanların bunu yapamayacakları Grand Prix notlarında yazsa bile 9. ve 10. virajlarda yavaşlamaları. Sanırım 10 ya da 12 araca ceza vermeyecekler. Yani büyük şanssızlık ve büyük hayal kırıklığı."

"Sebastian'ın piste çıkış turunu gördüm. Son düzlükte onu sollayan iki ya da üç araç vardı. Bu da son virajda onun için durumu zorlaştırdı. Fakat neden böyle bir şey olduğunu anlamıyorum. Bu hafta sonu 9. virajdan 10. viraja kadar yavaşlamayacağımızla ilgili bir kural vardı. Fakat buna rağmen 9. ve 10 virajlarda Sebastian'ın önünde 5 km/s hızla giden 12 araç vardı. Bana göre bu, 12 araca ceza verilmesi gereken bir şey. Ayrıca Seb için de öyle çünkü geçmeme izin vermedi, fakat diğer 11 araca ne oldu? 9. ve 10. virajlarda yavaşlamayacağınızı bilmiyor musunuz?"

"Seb farklı bir şey yapamazdı çünkü sihir yaparak ortadan kaybolamazdı veya yok olamazdı. İkinci bölümdeki ilk turumda ben de aynı pozisyondaydım. 9. ve 10. viraj arasında Hamilton ve Verstappen'in geçmesine izin verdim. Bu yüzden takım beni o turda liderlerin son viraja çok hızlı şekilde geldiği konusunda uyarmıştı. Ben de yoldan çekildim. Seb bence takımı tarafından böyle bir talimat almadı. Tamam, ortadan kaybolamazdı ama belki bir viraj önce geçmeme izin verebilirdi."

"Futbolda eğer topu elinize alırsanız buna ceza verilir. Kural, 9. virajdan 10. viraja kadar yavaşlamayacağımızı söylüyor. Yani 11 araç varsa, veya 5 veya 2 veya 16, artık kaç tane varsa bilmiyorum, kim buna sebep olduysa ceza almalı."

"Eğer bir şey yapamayacağınız yazıyorsa ve bunu yapıyorsanız, o zaman ceza almalısınız. Yani bu, herkes için açık bir şey."

Alonso, araç performansıyla ilgili ise şöyle dedi: "Bugünkü performansımız sürpriz oldu. Aracımızın bugün neden bu kadar iyi olduğunu bilmiyorum. Çok hızlıydı ve denge iyiydi. Sürüşü çok keyifliydi. Hangi pozisyonlarda olabiliriz asla bilemeyeceğiz. Sanırım ilk bölümde üçüncüydüm. İkinci bölümdeki turum son viraja kadar üçüncülük için yeterince iyiydi. Belki de üçüncü bölümde dördüncü veya beşinci olurduk."

Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Alessio Morgese