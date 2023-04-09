Alonso: "Bu noktadan sonra takımların performansı değişecek"

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Red Bull; Bahreyn, Suudi Arabistan ve Avustralya'daki açılış yarışlarında üç galibiyetle mükemmel bir tempo yakalarken, son yarışta Mercedes Aston Martin'in yerini alarak en iyi ikinci takım oldu.

Ancak Çin GP'nin iptal edilmesi, takvimde 28-30 Nisan tarihleri arasındaki Azerbaycan Grand Prix'sine kadar dört haftalık bir boşluk yarattı. Avrupa'ya dönüşün ardından takımların ilk büyük araç geliştirme paketlerini Bakü'ye getirmeleri bekleniyor.

Aston Martin'den Fernando Alonso, bu geliştirmelerin sezon ilerledikçe rekabetin çok daha sık değişmesine yol açacağını düşünüyor.

Aston Martin'in Melbourne'da Mercedes'in gerisinde kalması hakkında Alonso, Autosport'a şunları söyledi: "Görünüşe göre sıralama turları artık oldukça önemli, çünkü yarış tempoları birbirine çok benziyor ve bence şimdi sezonun çok ilginç olacak bir bölümüne giriyoruz: Hangi takım aracını daha hızlı geliştiriyor?"

"Bence ilk üç yarış Avrupa'da olmadığı için geliştirme ve benzeri şeyler yapmak zordu. Ancak bundan sonra, kimin yeterince iyi bir geliştirme getireceğine bağlı olarak, takımların performansının yarıştan yarışa biraz değiştiğini görebiliriz."

Örneğin McLaren, Bakü'de araca önemli bir güncelleme getireceklerini söyledi.

Mercedes ise şu anda rüzgar tünelinde test edilen ve umut verici görünen aerodinamik parçalar ve mekanik tutuşu artırmak için süspansiyon ayarında yapılan değişiklikleri açıkladı.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ancak Mercedes takım patronu Toto Wolff bu güncellemelerin Mayıs sonundaki Emilia Romagna GP'sine kadar getirilmeyeceğini söyledi.

İki kez şampiyon olan Alonso, takımı geliştirme mücadelesinde kaybetse bile üç podyum elde etmelerinin ardından 2023'ün başarılı bir sezon olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

Alonso şöyle devam etti: "Şu anda her harika."

"Podyumda olmayı hiç beklemiyorduk, ancak şu an üç yarışta üç podyumumuz var. Dolayısıyla, bundan sonra gelen her şey bir artı."

"Her fırsatı değerlendiriyoruz. Öğrenmemiz ve takım olarak büyümemiz gerekiyor. Şu anda Red Bull, Mercedes, Ferrari'ye karşı yarışıyoruz. Onlar bu tür gelişim hızına ve bunun gibi şeylere alışkın takımlar."

"Belki de sadece bir öğrenme sürecindeyiz. Bu yüzden, 2023'ü çok mütevazı bir şekilde ele alıyoruz ve her şeyin nasıl gittiğini göreceğiz."