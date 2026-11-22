Formula 1 Las Vegas GP
Alonso: "Bu motoru Katar'da değiştirmemiz gerekecek”
Fernando Alonso, Las Vegas Grand Prix’sinin 50 turu boyunca Honda güç ünitesindeki bir sorunla mücadele etti. Yarışı 49. turda bırakmak zorunda kalan İspanyol pilot, temel hedeflerinin damalı bayrağa ulaşmak olduğunu belirtirken Katar GP’sinde yeni bir motor kullanacaklarını açıkladı.
Kemal Şengül
Yayın tarihi: 22 Kas 2026 13:10
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Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Fotoğraf: Manuel Eletto
Las Vegas, Aston Martin için sezonun en zorlu hafta sonlarından biri oldu. Honda güç ünitesi hem performans hem de dayanıklılık açısından rakiplerinin gerisinde kalırken, uzun düzlüklerin ağırlıkta olduğu pistin karakteri de AMR26'nın dezavantajlarını daha görünür hâle getirdi.
Virajlarda aracın performansı daha iyi olsa da Las Vegas'ta rekabetçi olabilmek için iyi bir düzlük gibi büyük önem taşıyordu. Aston Martin, hafta sonu boyunca arka sıralarda Cadillac ile mücadele etti.
Alonso, düşük motor gücünün yanı sıra yarış boyunca devam eden başka bir güç ünitesi problemiyle de uğraştığını açıkladı.
İspanyol pilot şöyle dedi: “Zor, gerçekten çok zordu. Bu hafta sonu birçok problem yaşadık. Bunun yanında motorum yarış boyunca yeterli gücü üretemedi ve tüm yarış boyunca güç ünitesiyle ilgili bir sorun yaşadık. Bu nedenle damalı bayrağa ulaşmaya çalıştık.”
Alonso, Honda motorundaki problemlerin Katar veya Abu Dabi yarışları öncesinde giderilip giderilemeyeceği sorusuna ise olumsuz yanıt verdi.
İspanyol pilot, Katar'da yeni bir güç ünitesi kullanmaları gerekeceğini belirtti: “Hayır, sanırım bir sonraki yarış için motoru değiştirmemiz gerekiyor. Sanırım motor bozuldu.”
Alonso'nun açıklamaları, Aston Martin'in Katar Grand Prix'si öncesinde güç ünitesini değiştirmek zorunda kalabileceğine işaret ediyor. Yeni bir motor kullanılması durumunda İspanyol pilotun sezon içerisindeki güç ünitesi kullanım sınırlarını aşması hâlinde grid cezası alması da gündeme gelebilir
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- Motorsport.com Ekibi
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