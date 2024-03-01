Alonso: "Bu kadar yukarıda olmamız şaşırtıcı"

Fernando Alonso, cuma günü iyi bir performans sergiledi ve Mercedes sürücülerinin ardında üçüncü en hızlı isimdi.

Günü değerlendiren Alonos, şöyle dedi: "Hisler iyiydi ama diğerlerinin ne yaptığını bilmiyoruz, biz sadece kendi programımızı tamamladık."

"Tabloyu okuması zor ama bu kadar yukarıda olmamıza ben de şaşırdım. Yine de bu yakıt yükleriyle kolayca değişebilecek bir şey."

"Dolayısıyla biz sadece kendi programımız üzerinde çalışmaya odaklandık ve elde ettiğimiz sonuçtan memnunuz."

"İlk antrenman seansında orta hamur, ikinci seansta yumuşak hamura odaklandım. Araç hakkında daha fazla şey öğrendik ve memnun olduğumuz bazı iyi ayar değişiklikleri yaptık."

"Yine de az önce de söylediğim gibi tur zamanlarını etkileyen pek çok farklı faktör ve değişken olduğu için antrenman seanslarını okumamak önemli."

"Her şeye rağmen pozitifim ve sezonun ilk sıralama turlarını sabırsızlıkla bekliyorum."

Lance Stroll, Aston Martin AMR24 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Lance Stroll de güçlü bir gün geçirdiklerini düşünüyor.

"İkinci antrenman seansında ileriye doğru büyük bir adım attığımızı düşünüyorum - ayar değişikliklerini yaptıktan sonra araç iyi hissettirdi. Bu açıdan genel olarak iyi bir gündü."

"Yarış temposunda hızımı tam olarak değerlendiremesem de aracın kontrolü iyiydi, ki bu çok önemli."

"Elbette diğer araçların depolarında ne kadar yakıt olduğunu bilmediğimiz için sonuç çıkarmak için çok erken."

"Sıralama turları ve yarıştan sonra çok daha fazlasını öğreneceğiz".