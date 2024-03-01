Alonso: "Bu kadar rekabetçi olmayı beklemiyorduk"
Fernando Alonso, Bahreyn GP sıralama turlarında elde ettikleri sonucun 'beklenmedik derecede iyi' olduğunu itiraf etti.
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team
Zak Mauger / Motorsport Images
Alonso, Bahreyn yarış hafta sonuna iyi başlayan isimlerden bir tanesiydi.
Perşembe günü 2. antrenman seansında Mercedes pilotlarının ardında yer alan İspanyol pilot, 3. antrenmanda da vatandaşı Carlos Sainz'ın 0.1 saniye gerisinde 2. oldu.
Antrenmanın ardından verdiği röportajda bu kadar iyi olmalarına şaşırdığını dile getiren Alonso, sıralama turlarında 6. olduktan sonra yine benzer bir demeç verdi.
Alonso, "Harika hissediyorum, bu kadar rekabetçi olmayı beklemiyordum. Kış testleri iyiydi ama liderlerin hızında değildik."
"Ferrari ile aynı onda birlik dilimde olmak bizim için tamamen beklenmedik bir durum." dedi.
Geçtiğimiz sezona 8 yarışta 6 podyumla başlayan Aston Martin pilotuna bu başarısını tekrarlayıp tekrarlayamayacağı soruldu.
Alonso, "Bunu göreceğiz."
"Geçen hafta bana sorsaydınız bunun %100 imkansız olduğunu söylerdim ama artık bunu söyleyemem." şeklinde yanıt verdi.
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