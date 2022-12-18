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Alonso: "Bu halimle 2006'daki Alonso'yu yenerdim"

Fernando Alonso, artık pek çok noktada çok daha iyi bir konuma geldiğini düşünüyor ve eğer 2006 yılındaki haline karşı yarışmak zorunda kalsaydı, onu yenebileceğine inanıyor.

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Alonso: "Bu halimle 2006'daki Alonso'yu yenerdim"
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Fernando Alonso, 2022 yılının öne çıkan isimlerinden birisiydi ve yaşına rağmen performansından hiçbir şey kaybetmediğini gösterdi.

Bu yılı en iyi sezonlarından birisi olarak gören Alonso'ya, bu performansı hangi sezonlara benzettiği soruldu.

Alonso, "Açıkçası 2012 ve 2018'e benzetebilirim."

"2018 dedim evet, o yıl çok iyi hissetmiştim. McLaren'daki son yılımdı. Durumu kontrol ettiğiniz ve aracın size uyduğu yıllar vardır. Diğer yıllarda ise sürüş tarzınızı uyarlamanız gerekir ve işler pek de istediğiniz gibi gitmez."

Fernando Alonso, Aston Martin

Fernando Alonso, Aston Martin

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Geçen yıl sadece %80'imdeydim. Aracı sürdüğümde, çoğu şeyi içgüdüsel şekilde yapamadım. İki yıldır yarışmadığınız vakit, istediğiniz noktaya gelmeniz vakit alıyor. Şimdi yine %100'ümdeyim."

"Meksika GP bu yıl yarış dışı kalmama rağmen bu yılki en iyi yarışımdı. Çünkü baştan sona kusursuzduk. Kanada'da yağmur altında sıralama turlarını ikinci tamamlamak da öyleydi. Yarış ise oldukça hayal kırıklığıyla geçti çünkü yine teknik sorunlar vardı."

"Brezilya demiyorum çünkü son 10 turda araç mükemmeldi ve diğerleri kadar hızlıydım. Bu beni tatmin ediyor. Beni tatmin eden şey aklıma fark yaratabileceğim yarışlar. Çünkü yarışı daha iyi planlıyorum ve doğru zamanda doğru kararı alıyorum." dedi.

2022'deki Alonso'nun hangi alanlarda 2006'daki halinden daha iyi olduğu sorusu Alonso, "Çoğu noktada. Bugün bir yarışı daha iyi okuyabiliyorum. Ne zaman zorlayacağımı ve ne zaman zorlamamam gerektiğini biliyorum. 2006'da lastik yönetimi çok da etkili değildi, oysa bugün çok önemli."

"Aracı pit stopta santimine kadar doğru yerde durdurmanız gerekiyor. O zamanlar yakıt ikmali olduğu için bunun bir önemi yoktu. Zaten yakıt almak için on saniye duruyordunuz. 2006'daki Alonso'ya karşı yarışmak zorunda kalsaydım, onu tam olarak bu ayrıntılarla yenerdim." cevabını verdi.

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