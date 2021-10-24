Alonso: "Bu hafta sonu yeterince rekabetçi değildik"

Alpine, son yarışlarda özellikle Fernando Alonso ile güçlü performanslar sergilese de, Austin'de durum böyle değildi.

Esteban Ocon sıralama turlarında son bölüme kalamazken, Alpine düşük performansları nedeniyle Fernando Alonso'yu yeni motora geçirdi ve İspanyol pilot pazar günkü yarışa son çizgiden başlayacak.

Bu hafta sonu yeterince rekabetçi olmadıklarını söyleyen Alonso, "Bugün bizim için ana görev, sıralama turlarının ilk bölümünü geçmek ve ardından Esteban'ın üçüncü bölüme girmesine yardım edip edemeyeceğimi görmekti. Maalesef bunu yapmak mümkün değildi."

"Esteban'a yardım etmeye çalıştım ama yeterince hızlı değildik. Yani biraz yardım etsem de savaşta olmak için gereken o birkaç ondalık hâlâ eksikti."

"Ayrıca George ve Vettel'i bir şekilde geçip geçemeyeceğimizi görmeliydik. Fakat buna çok odaklanmamaya çalıştık çünkü çok hızlı bir tur atıp, kazara üçüncü bölüme kalsaydık, üçüncü bölüme kalıp eski lastiklerle yarışa başlayacaktık. Bu yüzden zordu. Bizim için en kötüsü, sahip olduğumuz tempoydu. Bu hata sonu yeterince hızlı değildik. Bunun sebebini anlamamız gerekiyor."

"Genel anlamda tüm hafta sonu rekabetçi değildik. Bu nedenle burada motor değiştirmeye karar verdik çünkü normal şartlar altında bile puan almak çok zor olacak. Her şeye rağmen deneyeceğiz. Bir sürü yeni lastiğimiz var: Sertler var, ortalar var, yani umarım bundan faydalanabilir ve puan alabiliriz."

Alonso, geçiş yapmanın kolay olmayacağını da ekledi.

"Burada geçiş yapmak kolay değil. Aşağı yukarı bir saniyelik bir avanta sahip olmanız gerekiyor. Yine de başarabiliriz. Güvenlik aracı yoksa veya normal stratejiden farklı bir şey yapabileceğimiz herhangi bir an yoksa, herkesin standart stratejisiyle geçiş yapmak zor olacak."

"Ancak dediğim gibi deneyeceğiz. Burada rekabet anlamında zor bir hafta sonu var ve bu yüzden motor değiştirmek ve sonraki yarışları düşünmek daha iyi."

Sahip oldukları tempo hakkında konuşan Alonso, "Birinci ve ikinci antrenmandan sonra birçok analiz yaptık ve aracı nerede geliştirebileceğimize dair bazı fikirlerimiz vardı. Bu yüzden gece boyunca pek çok şeyi değiştirdik. Ancak bu sabah, son iki yarışta olduğu kadar rekabetçi değildik. Yani yapılacak çok daha fazla analiz var." dedi.