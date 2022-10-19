Alonso: "Bu hafta sonu McLaren ile puan farkını artırmaya çalışacağız"

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Alpine son yarışlarda bazı inişler ve çıkışlar yaşarken, Japonya'da orta koydukları performans nispeten dikkat çekiciydi.

Bu hafta sonu yapılacak Amerika GP öncesi konuşan Fernando Alonso, hedeflerinin iyi bir sonuç olduğunu söyledi.

Alonso, sözlerine şöyle başladı: "Japonya'daki hafta sonu boyunca hem ıslak hem de kuru zeminde iyi bir tempoya sahiptik. Pazar günü, kötü hava koşulları nedeniyle hemen hemen bir saatten az süren bir tür sprint yarışına dönüştü."

"Yağmur altında tribünlerde sabırla bekleyen taraftarlar için yarışı başlatmak önemliydi."

"Daha iyisini yapma fırsatını kaçırdığımızı düşünüyorum; Yarışı başladığım pozisyonda bitirdim yani yedinci oldum ama koşullar çok zordu."

"Bu hafta sonu şampiyonadaki konumumuzu güçlendirmeyi ve McLaren ile aramızdaki puan farkını artırmayı umuyoruz."

Esteban Ocon ise Japonya'da yakaladıkları ivmeyi Amerika'ya taşımak istediğini söyledi.

"Takım olarak kazandığımız puanlardan memnunuz. Cumartesi ve Pazar günü güçlü bir performans sergiledik ve bu sayede hak ettiğimiz puanları alarak takımlar şampiyonasında dördüncü sıraya yükseldik."

"Singapur ve Japonya'daki iki hafta takım için gergin geçti fakat zorlamaya devam edeceğiz. Bu hafta sonu Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sini sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Japonya'da yakaladığımız ivmeyi korumak ve kalan dört yarışı güçlü şekilde bitirmek çok önemli."