Alonso: "Bu hafta sonu istediğimiz seviyede değildik"

Fernando Alonso, Aston Martin'in en formda hafta sonlarından birisini geçirmediği Avusturya'da, pazar günkü yarışa sert lastikle başladı.

Sanal güvenlik aracı periyodunda orta hamura geçen ve başka bir orta hamurla finiş gören Alonso'nun temposu genel olarak podyum savaşı verecek kadar iyi değildi.

İspanyol pilot aynı zamanda McLaren'dan Lando Norris'i de geçmeyi başaramadı ve sonuç olarak altıncı oldu.

Alonso yarışın ardından şöyle dedi: "Bu yılki podyum serimize ve pazar günleri biraz daha hızlı olmamıza bakarak, yarıştan biraz umutluyduk ancak gerçek şu ki hafta sonu çok iyi gitmedik ve son birkaç yarışta hızımızın altındaydık.

"Nedenini de anlamalıyız çünkü Aston Martin sanırım geçen yıl burada en yavaş takımdı ve bugün yine acı çektik."

"Max geçen yıl da çok hızlıydı, aynı bu sezon olduğu gibi... Yani her yıl tekrar eden kalıplar var. Gelecek yıl burada yavaş kalmamak için, bunun nedenini anlamamız gerekiyor."

"Pazar günü, Mercedes'e biraz yaklaştık ama Ferrari'ye geçildik çünkü onlar bir adım ileri gittiler. Durum bu, her hafta sonu herkes için inişler ve çıkışlar olacak. Bu bizim düşüş yaşadığımız yarışlardan birisiydi."

"Gelecek hafta intikam alma şansımız olacak."

Alonso, Norris'in ceza alabileceğini bildiği için son bölümde tempo arttırdığını söyledi.

"Lando [Norris] ile aramda beş, Carlos [Sainz] ile on saniyeden daha az olmasını istediler çünkü ceza gelebilir."

"Fakat limitte olmalı ve hata yapmamalısınız çünkü siz de bir anda ceza alabilirsiniz."

"Bu yarışı televizyondan tekrar izlemem gerekiyor çünkü istediğimizi gibi başlayamadık ve sonra güvenlik aracı çıktı, bu yüzden ne olduğuna bakmam gerekiyor."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 1 / 18 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı 2 / 18 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 3 / 18 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, garajdan ayrılıyor 4 / 18 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 5 / 18 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, garajdan ayrılıyor 6 / 18 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 7 / 18 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 8 / 18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 9 / 18 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 10 / 18 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı 11 / 18 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 12 / 18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Oscar Piastri, McLaren MCL60, pit şeridinde 13 / 18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 14 / 18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Mercedes-AMG pilotu Lewis Hamilton, sıralama turlarından sonra Parc Ferme'de Aston Martin AMR23 pilotu Fernando Alonso'nun aracını inceliyor 15 / 18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Mercedes-AMG pilotu Lewis Hamilton, sıralama turlarından sonra Parc Ferme'de Aston Martin AMR23 pilotu Fernando Alonso'nun aracını inceliyor 16 / 18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı 17 / 18 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Aston Martin F1 Takımından Fernando Alonso ile Sıralama Sonrası Röportaj 18 / 18 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images