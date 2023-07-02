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Formula 1 / Avusturya GP Tepkiler

Alonso: "Bu hafta sonu istediğimiz seviyede değildik"

Fernando Alonso, bu hafta sonu Avusturya'da normal tempolarının uzağında kaldıklarını kabul etti.

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Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team, in Parc Ferme

Fernando Alonso, Aston Martin'in en formda hafta sonlarından birisini geçirmediği Avusturya'da, pazar günkü yarışa sert lastikle başladı.

Sanal güvenlik aracı periyodunda orta hamura geçen ve başka bir orta hamurla finiş gören Alonso'nun temposu genel olarak podyum savaşı verecek kadar iyi değildi.

İspanyol pilot aynı zamanda McLaren'dan Lando Norris'i de geçmeyi başaramadı ve sonuç olarak altıncı oldu.

Alonso yarışın ardından şöyle dedi: "Bu yılki podyum serimize ve pazar günleri biraz daha hızlı olmamıza bakarak, yarıştan biraz umutluyduk ancak gerçek şu ki hafta sonu çok iyi gitmedik ve son birkaç yarışta hızımızın altındaydık.

"Nedenini de anlamalıyız çünkü Aston Martin sanırım geçen yıl burada en yavaş takımdı ve bugün yine acı çektik."

"Max geçen yıl da çok hızlıydı, aynı bu sezon olduğu gibi... Yani her yıl tekrar eden kalıplar var. Gelecek yıl burada yavaş kalmamak için, bunun nedenini anlamamız gerekiyor."

"Pazar günü, Mercedes'e biraz yaklaştık ama Ferrari'ye geçildik çünkü onlar bir adım ileri gittiler. Durum bu, her hafta sonu herkes için inişler ve çıkışlar olacak. Bu bizim düşüş yaşadığımız yarışlardan birisiydi."

"Gelecek hafta intikam alma şansımız olacak."

Alonso, Norris'in ceza alabileceğini bildiği için son bölümde tempo arttırdığını söyledi.

"Lando [Norris] ile aramda beş, Carlos [Sainz] ile on saniyeden daha az olmasını istediler çünkü ceza gelebilir."

"Fakat limitte olmalı ve hata yapmamalısınız çünkü siz de bir anda ceza alabilirsiniz."

"Bu yarışı televizyondan tekrar izlemem gerekiyor çünkü istediğimizi gibi başlayamadık ve sonra güvenlik aracı çıktı, bu yüzden ne olduğuna bakmam gerekiyor."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
1/18

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı
2/18

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
3/18

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, garajdan ayrılıyor
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, garajdan ayrılıyor
4/18

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
5/18

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, garajdan ayrılıyor
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, garajdan ayrılıyor
6/18

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
7/18

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
8/18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
9/18

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
10/18

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı
11/18

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
12/18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Oscar Piastri, McLaren MCL60, pit şeridinde
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Oscar Piastri, McLaren MCL60, pit şeridinde
13/18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
14/18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes-AMG pilotu Lewis Hamilton, sıralama turlarından sonra Parc Ferme'de Aston Martin AMR23 pilotu Fernando Alonso'nun aracını inceliyor
Mercedes-AMG pilotu Lewis Hamilton, sıralama turlarından sonra Parc Ferme'de Aston Martin AMR23 pilotu Fernando Alonso'nun aracını inceliyor
15/18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes-AMG pilotu Lewis Hamilton, sıralama turlarından sonra Parc Ferme'de Aston Martin AMR23 pilotu Fernando Alonso'nun aracını inceliyor
Mercedes-AMG pilotu Lewis Hamilton, sıralama turlarından sonra Parc Ferme'de Aston Martin AMR23 pilotu Fernando Alonso'nun aracını inceliyor
16/18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı
17/18

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Aston Martin F1 Takımından Fernando Alonso ile Sıralama Sonrası Röportaj
Aston Martin F1 Takımından Fernando Alonso ile Sıralama Sonrası Röportaj
18/18

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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