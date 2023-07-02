Alonso: "Bu hafta sonu istediğimiz seviyede değildik"
Fernando Alonso, bu hafta sonu Avusturya'da normal tempolarının uzağında kaldıklarını kabul etti.
Fernando Alonso, Aston Martin'in en formda hafta sonlarından birisini geçirmediği Avusturya'da, pazar günkü yarışa sert lastikle başladı.
Sanal güvenlik aracı periyodunda orta hamura geçen ve başka bir orta hamurla finiş gören Alonso'nun temposu genel olarak podyum savaşı verecek kadar iyi değildi.
İspanyol pilot aynı zamanda McLaren'dan Lando Norris'i de geçmeyi başaramadı ve sonuç olarak altıncı oldu.
Alonso yarışın ardından şöyle dedi: "Bu yılki podyum serimize ve pazar günleri biraz daha hızlı olmamıza bakarak, yarıştan biraz umutluyduk ancak gerçek şu ki hafta sonu çok iyi gitmedik ve son birkaç yarışta hızımızın altındaydık.
"Nedenini de anlamalıyız çünkü Aston Martin sanırım geçen yıl burada en yavaş takımdı ve bugün yine acı çektik."
"Max geçen yıl da çok hızlıydı, aynı bu sezon olduğu gibi... Yani her yıl tekrar eden kalıplar var. Gelecek yıl burada yavaş kalmamak için, bunun nedenini anlamamız gerekiyor."
"Pazar günü, Mercedes'e biraz yaklaştık ama Ferrari'ye geçildik çünkü onlar bir adım ileri gittiler. Durum bu, her hafta sonu herkes için inişler ve çıkışlar olacak. Bu bizim düşüş yaşadığımız yarışlardan birisiydi."
"Gelecek hafta intikam alma şansımız olacak."
Alonso, Norris'in ceza alabileceğini bildiği için son bölümde tempo arttırdığını söyledi.
"Lando [Norris] ile aramda beş, Carlos [Sainz] ile on saniyeden daha az olmasını istediler çünkü ceza gelebilir."
"Fakat limitte olmalı ve hata yapmamalısınız çünkü siz de bir anda ceza alabilirsiniz."
"Bu yarışı televizyondan tekrar izlemem gerekiyor çünkü istediğimizi gibi başlayamadık ve sonra güvenlik aracı çıktı, bu yüzden ne olduğuna bakmam gerekiyor."
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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