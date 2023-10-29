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Formula 1 Mexico City GP
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Alonso: "Bu hafta sonu en iyi seviyemizde değiliz"

Aston Martin pilotu Fernando Alonso, Meksika GP performanslarından pek memnun değil.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Mexico City'de gerçekleştirilen sıralama turlarında iki Aston Martin pilotu da son bölüme kalamadı ve araç genel olarak oldukça bıçak sırtında gözüktü. 

Seansı 13. sırada tamamlayan Alonso da seansın ardından aracın bu hafta sonu genel olarak pek de iyi olmadığını söyledi.

Alonso, "Sıralama turları zordu. Bu hafta sonu genel olarak en iyi seviyemizde görünmüyoruz."

"Birkaç ayar denedik ama hepsinde hız kaybettik. Sıcak hava ve trafik nedeniyle yarış zor geçecek. Yine de puan almayı umuyoruz."

"Austin'de pit yolundan başlamamıza rağmen ilk onda bitirmiştik. Burada da aynı şeyi yapmaya çalışacağız." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Lance Stroll ise ilk bölümde elendi.

Kanadalı pilot, "Zor bir hafta sonu oldu. Araçtan daha fazla performans almaya çalıştık ama başarılı olamadık."

"Sıralama turlarında çekiş problemleri yaşadım... Ayrıca en iyi turumun son bölümünde trafiğe girdim ve birkaç ondalık kaybettim."

"Bu pistte 18. sırada başlamak kolay değil ama Pazar günü neler yapabileceğimizi göreceğiz." dedi.

Lance Stroll, Aston Martin F1 Takımı, Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı,

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Lance Stroll, Aston Martin F1 Takımı, Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı,

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