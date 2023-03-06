Alonso: "Bu araç henüz yeni konseptin ilk versiyonu"

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Aston Martin, bu yıl konseptinde en büyük değişikliği yapan takım oldu ve bu konsept değişikliğiyle, bir anda gridin önüne yükseldiler.

Üç büyük takım büyük oranda aynı felsefe ile devam ettiler ve bu da görünüşe bakılırsa Aston'a daha fazla gelişim fırsatı veriyor.

Bahreyn'de üçüncü olduğu yarışın ardından konuşan Alonso, tam olarak buna dikkat çekerek şu açıklamada bulundu: "Araçta geliştirmemiz gereken birkaç nokta var fakat bunları sizinle paylaşmayacağım!"

"Bence en önemli nokta, Aston Martin'in yeni bir araç, yeni bir proje olması. Bu sadece bir başlangıç. Bu nihai aracımız değil, bu sadece kış boyunca değiştirdiğimiz konseptin başlangıç versiyonu."

"Bence en iyi takımlardan bazıları geçen yılki felsefelerini korudular. Red Bull ve Ferrari daha çok aynı konseptle devam etti. Sadece ince ayar yaptı ve sahip oldukları iyi temeli mükemmelleştirdi."

"Bizim için bu mümkün değildi çünkü aracın %95'ini değiştirmemiz gerekti. Yani araçtan öğrenecek daha çok şey var, kendi açımızdan öğrenecek daha çok şeyimiz var."

"Takıma olan güvenim tam, onlar ne yaptıklarını biliyorlar. Umarım yakında daha da iyi oluruz."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, the Aston Martin team celebrate after securing a podium finish Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Alonso aracın pazar günleri çok daha güçlü olduğunu da ekliyor.

"Lastikler konusunda çok iyiyiz. Görünüşe bakılırsa bu, aracımızın güçlü noktalarından birisi ve geçen yıldan kalan bir şey çünkü Aston Martin geçen yıl da pazar günleri çok güçlüydü."

"Bu yüzden aracın bu güçlü noktasını koruyup, geçen yıl da takımın zayıf noktası olan cumartesi performansını geliştirmeliyiz. Dün de çok rekabetçi değildik. Bu yüzden bunun üzerinde çalışmalıyız."

"Bugün yarışta, özellikle ilk bölümde zaman kaybettik. Mercedes'in arkasında kaldım. Orta bölümde George Valtteri'yi geçmem gerekti. Son bölümde Lewis ve Carlos'u geçmek zorunda kaldım."

"Sonuç olarak tüm bu mücadelelerde 10 ya da 15 saniye kaybettiğimize eminim. Yani liderin 40 saniye gerisindeysek, belki de 20 saniye ya da 30 saniye geride olabilirdik."

"Bu açıdan henüz Red Bull'la gerçek bir mücadele içerisinde değiliz."

Alonso bu yıl yarış kazanabileceğine de inanıyor.

"Elbette bunu düşünüyorum çünkü ilk yarışta üçüncü olduk ve bu sezon 22 fırsatımız daha var. Geçen yıl bile, Kanada'daki ıslak sıralama turlarında ilk çizgideydik. 22 yarış farklı koşullarda geçebilir ve her şey olabilir."

"O fırsatı yakalamak için elimden geleni yapacağım. Belki biraz yardıma ihtiyacımız olabilir. Geçen yıl podyuma çıkabilmek için en iyi takımların yardımına ihtiyacımız vardı. Bu yıl bu yardımı alırsak ya da sorun yaşarlarsa veya yarış dışı kalırlarsa, podyumdan daha fazlası olabilir."

"O yüzden böyle olmasını umuyoruz."