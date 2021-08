Alonso, "Britanyalı olmadığından Max'ın işi daha zor" yorumuna açıklık getirdi

Geçtiğimiz günlerde Verstappen'in spora heyecan kattığını belirten Alonso, "Britanyalı olmadığından dolayı Verstappen'in işinin daha zor" olduğunu öne sürmüştü. İspanyol pilottan bu yoruma açıklık getirilmesi istendi.

Alonso, çoğunlukla Britanyalı insanlardan oluşan F1 dünyasında anlaşılabilir bir şekilde Britanyalıların kazanılmasının tercih edildiğini belirtti.

Çifte şampiyon ayrıca, "Britanyalı kişilerle" savaştığında "F1'deki kötü adam olarak gösterildiğini" de ekledi.

"Yorumum hakkında, bilmiyorum, bence şampiyonluk mücadelesinde her şey biraz gerginleşebiliyor... Bu spor, İngiliz ortamından oluşuyor. Tüm takımlar İngiliz, medyadaki muhabirler, televizyon ekipleri, çoğunlukla İngiliz. Herkes Britanya'dan geliyor. Anlaşılabilir bir şekilde de kendi adamınızın rekabetçi olmasını ve kazanmasını tercih ediyorsunuz."

"Ben yarıştığımda bunu her zaman hissetmiştim. Britanyalı kişilerle mücadele ederken, ben her zaman F1'deki kötü adam olarak görüldüm."

"Silverstone'daki olayı gördükten sonra, Verstappen'e sorulan bazı soruları gördüğümde, onun pozisyonunu kesinlikle anlayabiliyorum."

Alonso, sıralama turlarının sonrasında, ilk virajda bir kaza yaşanacağını söylemişti ki çifte şampiyonunun tahmini doğru çıktı. İlk virajda Valtteri Bottas, Lando Norris, Sergio Perez, Max Verstappen, Lance Stroll, Charles Leclerc ve Daniel Ricciardo gibi isimler temas yaşadılar ve birçok pilot yarış dışı kaldı.

Alonso'ya yarıştan önceki toplantılarında bu konuya yönelik bir hazırlık yapıp yapmadıkları soruldu. Alonso, buna hazırlanmadıklarını belirtti ve soruyu şöyle yanıtladı: "Hayır, yarış öncesi toplantımızda bunun hakkında konuşmadık. Hangi lastikleri takacağımızı biliyorduk ama yol tutuşu seviyesini bilmiyorduk."

"Imola'da da ilk turda geçiş lastiklerini taktık, sonrasında ıslak bir zemine çıktık. Yani frenleme noktalarınızı ve yol tutuşunu hesaplayabilmek, belirleyebilmek çok zor."

"Yani bugün yaşananları ben bekliyordum. Bugün olay daha çok ne kadar yol tutuşunun olduğunu öğrenmekle alakalıydı. Maalesef bu, bazı insanlara pahalıya patladı. Bugün birkaç hata vardı. Bottas'ın Spa için grid cezası olduğunu biliyorum, daha çok ceza var mı bilmiyorum. Bence bugün dün [Cumartesi] bahsettiklerimizden daha farklıydı."

Valtteri Bottas, Mercedes W12, collides with Lando Norris, McLaren MCL35M, and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, at the start

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images