Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Latifi: “Bu umduğunuz ama kariyerinizde sadece bir defa karşılaştığınız bir starttı”
Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Alonso, "Britanyalı olmadığından Max'ın işi daha zor" yorumuna açıklık getirdi

Ekleyen:

Fernando Alonso, geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu "Britanyalı olmadığından Verstappen'in işi daha zor" yorumuna açıklık getirdi.

Alonso, "Britanyalı olmadığından Max'ın işi daha zor" yorumuna açıklık getirdi

Geçtiğimiz günlerde Verstappen'in spora heyecan kattığını belirten Alonso, "Britanyalı olmadığından dolayı Verstappen'in işinin daha zor" olduğunu öne sürmüştü.  İspanyol pilottan bu yoruma açıklık getirilmesi istendi. 

Alonso, çoğunlukla Britanyalı insanlardan oluşan F1 dünyasında anlaşılabilir bir şekilde Britanyalıların kazanılmasının tercih edildiğini belirtti. 

Çifte şampiyon ayrıca, "Britanyalı kişilerle" savaştığında "F1'deki kötü adam olarak gösterildiğini" de ekledi.

"Yorumum hakkında, bilmiyorum, bence şampiyonluk mücadelesinde her şey biraz gerginleşebiliyor... Bu spor, İngiliz ortamından oluşuyor. Tüm takımlar İngiliz, medyadaki muhabirler, televizyon ekipleri, çoğunlukla İngiliz. Herkes Britanya'dan geliyor. Anlaşılabilir bir şekilde de kendi adamınızın rekabetçi olmasını ve kazanmasını tercih ediyorsunuz."

"Ben yarıştığımda bunu her zaman hissetmiştim. Britanyalı kişilerle mücadele ederken, ben her zaman F1'deki kötü adam olarak görüldüm."

"Silverstone'daki olayı gördükten sonra, Verstappen'e sorulan bazı soruları gördüğümde, onun pozisyonunu kesinlikle anlayabiliyorum."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: FIA Pool

Alonso, sıralama turlarının sonrasında, ilk virajda bir kaza yaşanacağını söylemişti ki çifte şampiyonunun tahmini doğru çıktı. İlk virajda Valtteri Bottas, Lando Norris, Sergio Perez, Max Verstappen, Lance Stroll, Charles Leclerc ve Daniel Ricciardo gibi isimler temas yaşadılar ve birçok pilot yarış dışı kaldı.

Alonso'ya yarıştan önceki toplantılarında bu konuya yönelik bir hazırlık yapıp yapmadıkları soruldu. Alonso, buna hazırlanmadıklarını belirtti ve soruyu şöyle yanıtladı: "Hayır, yarış öncesi toplantımızda bunun hakkında konuşmadık. Hangi lastikleri takacağımızı biliyorduk ama yol tutuşu seviyesini bilmiyorduk."

"Imola'da da ilk turda geçiş lastiklerini taktık, sonrasında ıslak bir zemine çıktık. Yani frenleme noktalarınızı ve yol tutuşunu hesaplayabilmek, belirleyebilmek çok zor." 

"Yani bugün yaşananları ben bekliyordum. Bugün olay daha çok ne kadar yol tutuşunun olduğunu öğrenmekle alakalıydı. Maalesef bu, bazı insanlara pahalıya patladı. Bugün birkaç hata vardı. Bottas'ın Spa için grid cezası olduğunu biliyorum, daha çok ceza var mı bilmiyorum. Bence bugün dün [Cumartesi] bahsettiklerimizden daha farklıydı."

Valtteri Bottas, Mercedes W12, collides with Lando Norris, McLaren MCL35M, and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, at the start

Valtteri Bottas, Mercedes W12, collides with Lando Norris, McLaren MCL35M, and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, at the start

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

 

paylaşım
yorumlar
Latifi: “Bu umduğunuz ama kariyerinizde sadece bir defa karşılaştığınız bir starttı”

Önceki haber

Latifi: “Bu umduğunuz ama kariyerinizde sadece bir defa karşılaştığınız bir starttı”
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Resmi: Vettel, Macaristan Grand Prix'sinden diskalifiye edildi

11 s
2
Formula 1

Macaristan GP: Tarihi yarışta Esteban Ocon ilk F1 zaferini kazandı, Vettel diskalifiye edildi!

16 s
3
Formula 1

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesine itiraz etmeye hazırlanıyor!

10 s
4
Formula 1

Berbat hisseden Verstappen: "Araç sürülebilir değildi"

12 s
5
Formula 1

Bottas: "Kaza tamamen benim hatamdı"

11 s
Son Haberler
Alonso, "Britanyalı olmadığından Max'ın işi daha zor" yorumuna açıklık getirdi
F1

Alonso, "Britanyalı olmadığından Max'ın işi daha zor" yorumuna açıklık getirdi

0dk
Latifi: “Bu umduğunuz ama kariyerinizde sadece bir defa karşılaştığınız bir starttı”
F1

Latifi: “Bu umduğunuz ama kariyerinizde sadece bir defa karşılaştığınız bir starttı”

1 s
Williams'la ilk puanlarını alan Russell: ''Gözümden yaş geldi''
F1

Williams'la ilk puanlarını alan Russell: ''Gözümden yaş geldi''

10 s
Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesine itiraz etmeye hazırlanıyor!
F1

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesine itiraz etmeye hazırlanıyor!

10 s
Bottas: "Kaza tamamen benim hatamdı"
F1

Bottas: "Kaza tamamen benim hatamdı"

11 s
Son Videolar
Macaristan GP grid pozisyonları 01:05
Formula 1
31 Tem 2021

Macaristan GP grid pozisyonları

Macaristan GP hakkında bilmeniz gerekenler 02:15
Formula 1
30 Tem 2021

Macaristan GP hakkında bilmeniz gerekenler

Seidl: 00:54
Formula 1
28 Tem 2021

Seidl: "Sprint yarışlarını spesifik pistlerde kullanmalıyız"

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı? 07:45
Formula 1
21 Tem 2021

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı?

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli 14:30
Formula 1
20 Tem 2021

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli

Daha fazlası
Can Çarpıcı
Porsche Supercup Macaristan: Klein diskalifiye edildi, Ayhancan 4. sıraya yükselmiş oldu
Porsche Supercup

Porsche Supercup Macaristan: Klein diskalifiye edildi, Ayhancan 4. sıraya yükselmiş oldu

Bottas, Belçika GP için 5 sıra grid cezası aldı Belçika GP
Formula 1

Bottas, Belçika GP için 5 sıra grid cezası aldı

Macaristan GP, yaşanan kazaların ardından durduruldu! Macaristan GP
Formula 1

Macaristan GP, yaşanan kazaların ardından durduruldu!

Çok Okunanlar Bugün

Resmi: Vettel, Macaristan Grand Prix'sinden diskalifiye edildi
Formula 1 Formula 1

Resmi: Vettel, Macaristan Grand Prix'sinden diskalifiye edildi

Macaristan GP: Tarihi yarışta Esteban Ocon ilk F1 zaferini kazandı, Vettel diskalifiye edildi!
Formula 1 Formula 1

Macaristan GP: Tarihi yarışta Esteban Ocon ilk F1 zaferini kazandı, Vettel diskalifiye edildi!

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesine itiraz etmeye hazırlanıyor!
Formula 1 Formula 1

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesine itiraz etmeye hazırlanıyor!

Berbat hisseden Verstappen: "Araç sürülebilir değildi"
Formula 1 Formula 1

Berbat hisseden Verstappen: "Araç sürülebilir değildi"

Bottas: "Kaza tamamen benim hatamdı"
Formula 1 Formula 1

Bottas: "Kaza tamamen benim hatamdı"

Vettel, Macaristan GP'den diskalifiye edilebilir!
Formula 1 Formula 1

Vettel, Macaristan GP'den diskalifiye edilebilir!

Latifi: “Bu umduğunuz ama kariyerinizde sadece bir defa karşılaştığınız bir starttı”
Formula 1 Formula 1

Latifi: “Bu umduğunuz ama kariyerinizde sadece bir defa karşılaştığınız bir starttı”

Hamilton, Macaristan GP ardından doktora görünmek zorunda kaldı
Formula 1 Formula 1

Hamilton, Macaristan GP ardından doktora görünmek zorunda kaldı

Son Haberler

Alonso, "Britanyalı olmadığından Max'ın işi daha zor" yorumuna açıklık getirdi
Formula 1 Formula 1

Alonso, "Britanyalı olmadığından Max'ın işi daha zor" yorumuna açıklık getirdi

Latifi: “Bu umduğunuz ama kariyerinizde sadece bir defa karşılaştığınız bir starttı”
Formula 1 Formula 1

Latifi: “Bu umduğunuz ama kariyerinizde sadece bir defa karşılaştığınız bir starttı”

Williams'la ilk puanlarını alan Russell: ''Gözümden yaş geldi''
Formula 1 Formula 1

Williams'la ilk puanlarını alan Russell: ''Gözümden yaş geldi''

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesine itiraz etmeye hazırlanıyor!
Formula 1 Formula 1

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesine itiraz etmeye hazırlanıyor!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.