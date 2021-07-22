Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Raikkonen, Alfa Romeo'nun ''uyanmasını'' istiyor
Formula 1 / Britanya GP Haberler

Alonso, Britanya GP'deki "karanlık taraf" yorumlarına açıklık getirdi

Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör:
Oleg Karpov
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Fernando Alonso, Silverstone'da Cumartesi günkü sprint yarışına agresif şekilde başlamasının ardından söylediği "artık karanlık tarafta olacağım" sözlerine açıklık getirdi.

Alonso, Britanya GP'deki "karanlık taraf" yorumlarına açıklık getirdi

Çifte F1 Dünya Şampiyonu Alonso, Britanya Grand Prix'si öncesi gerçekleştirilen sprint sıralama yarışına 11. sıradan başladı ve 100 km'lik yarışın ilk turunda beşinci sıraya kadar çıktı.

İspanyol pilot, bu yarışı yedinci sıradan tamamladı ve pazar günü gerçekleştirilen yarışı da bu pozisyonda tamamlayarak puan serisini devam ettirmiş oldu.

Sprint yarışı esnasında Alonso, frenleme bölgesinde hareket etmemesi konusunda uyarıldı ancak yaklaşımını değiştirmeyeceğini ve yılın geri kalanında aynı şeyi yapıp artık "karanlık tarafta olacağını" dile getirdi.

Alonso, pazar günkü yarıştan sonra bu yorumların daha agresif olacağını göstermediğini ancak iki hafta önce Avusturya'daki ilk turda yaşananlar göz önüne alındığında, hayal kırıklığı yaşadığını ve artık kendisinin de kurallara tamamen uymak yerine bunların sınırlarını zorlayacağını dile getirdi.

Alonso, "Her zaman temiz bir sürücü oldum ve kariyerim boyunca da temiz bir sürücü olarak kalacağım. Sanırım şu anda süper lisansında herhangi bir ceza puanı almayan birkaç kişiden biriyim."

"Dün bahsettiğim şey Avusturya'da kurallara uyarak aptal gibi hissetmemdi. Şampiyona direktörüyle konuşarak insanların yaptığı hataları belirtiyorum ama çok cevap alamıyoruz bu ilginç"

“Yani birini suçlamak istemiyorum ya da her yarışta diğerlerinin yaptığı şeyler için ağlamak istemiyorum. İlk yarışlardaki stratejimle beraber herhangi bir çözüm bulamıyorduk ya da bize herhangi bir çözüm getirmedi. Bu yüzden en iyi çözümün diğerlerinin yaptığı şeyi kopyalamak anladık. Yapabileceğimiz tek şey bu.” dedi.

Avusturya'da Daniel Ricciardo, yarışın ilk turunda 1. virajı genişten dönmüş ve Alonso'nun önünde yer almıştı. Alpine pilotu bunun üzerine Ricciardo'nun pist dışından avantaj kazandığını belirtti. Ayrıca ilk virajı normal şekilde dönen tek kişi olduğunu ve bundan ötürü kendini aptal gibi hissettiğini de eklemişti.

Silverstone'da konuşan Alonso, bu kez şunları ekledi: "Adil olmaya ve hakeme 'Bakın, ceza sahasında topa elle dokunuyorlar' demeye çalıştık. Fakat hakem hiçbir şey yapmıyorsa, ceza sahasında topa elle dokunabileceğimizi anlamış oluyoruz. Biz de bunu yapıyoruz."

"Bunu yapmamıza gerek kalmamasını istiyoruz. Fakat görünüşe göre, bugünün Formula 1'inde bazı şeylere izin veriliyor ve biz de şimdi bunu kopyalıyoruz."

“Bunu yaparken sporun dışına çıkmış gibi hissetmiyoruz. Bu, karanlık taraf değil. Sadece herkesle aynı kurallar çerçevesinde onuyoruz."

paylaşım
yorumlar
Raikkonen, Alfa Romeo'nun ''uyanmasını'' istiyor

Önceki haber

Raikkonen, Alfa Romeo'nun ''uyanmasını'' istiyor
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton/Verstappen kazasının arka planındaki detaylar

3 s
2
Formula 1

Wolff: "Red Bull, Britanya GP'nin ardından çok fazla 'kişisel saldırı' yaptı"

2 s
3
Formula 1

Coronel: "Hamilton'ın kazayla hiçbir ilgisi yokmuş gibi davranması doğru değildi"

5 s
4
Formula 1

Jos Verstappen: "Wolff'un artık beni aramasına gerek yok"

1 g
5
Formula 1

Mercedes, 2022 pilot kararını vermiş olabilir

21 s
Son Haberler
Alonso, Britanya GP'deki "karanlık taraf" yorumlarına açıklık getirdi
F1

Alonso, Britanya GP'deki "karanlık taraf" yorumlarına açıklık getirdi

17dk
Raikkonen, Alfa Romeo'nun ''uyanmasını'' istiyor
F1

Raikkonen, Alfa Romeo'nun ''uyanmasını'' istiyor

1 s
Wolff: "Red Bull, Britanya GP'nin ardından çok fazla 'kişisel saldırı' yaptı"
F1

Wolff: "Red Bull, Britanya GP'nin ardından çok fazla 'kişisel saldırı' yaptı"

2 s
Hamilton/Verstappen kazasının arka planındaki detaylar
F1

Hamilton/Verstappen kazasının arka planındaki detaylar

3 s
Bottas, 2022 için Alfa Romeo'ya gitmeye sıcak bakıyor!
F1

Bottas, 2022 için Alfa Romeo'ya gitmeye sıcak bakıyor!

4 s
Son Videolar
Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı? 07:45
Formula 1
21 Tem 2021

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı?

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli 14:30
Formula 1
20 Tem 2021

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli

Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi 01:01
Formula 1
18 Tem 2021

Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi

Britanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
17 Tem 2021

Britanya GP grid pozisyonları

Montoya: Takımlar ve pilotlar, sprint yarışlarını benimsemeli  02:02
Formula 1
17 Tem 2021

Montoya: Takımlar ve pilotlar, sprint yarışlarını benimsemeli 

Luke Smith Daha fazlası
Luke Smith
Shovlin: "Hamilton-Verstappen kazası 'kaçınılmazdı" Britanya GP
Formula 1

Shovlin: "Hamilton-Verstappen kazası 'kaçınılmazdı"

McLaren, Macaristan GP'ye yeni güncellemeler getirecek
Formula 1

McLaren, Macaristan GP'ye yeni güncellemeler getirecek

Aston Martin Valkyrie'nin lansmanda sorun yaşamasına 5 euroluk bir parça sebep olmuş
National

Aston Martin Valkyrie'nin lansmanda sorun yaşamasına 5 euroluk bir parça sebep olmuş

Fernando Alonso Daha fazlası
Fernando Alonso
Alonso: "F1 sprint formatının cuma günü 'çekici' bir sıralama turlarına ihtiyacı var"
Formula 1

Alonso: "F1 sprint formatının cuma günü 'çekici' bir sıralama turlarına ihtiyacı var"

Alpine'in yumuşak lastik seçiminden sonra pit duvarında eğlenceli bir an yaşamış Britanya GP
Formula 1

Alpine'in yumuşak lastik seçiminden sonra pit duvarında eğlenceli bir an yaşamış

Alonso, sezonun kalanında da agresif olmayı planlıyor Britanya GP
Formula 1

Alonso, sezonun kalanında da agresif olmayı planlıyor

Alpine Daha fazlası
Alpine
Ocon, Britanya GP'de yeni şasiye geçecek Britanya GP
Formula 1

Ocon, Britanya GP'de yeni şasiye geçecek

Alonso, Williams'ın artık Alpine'e karşı bir tehdit olabileceğini düşünmüyor
Formula 1

Alonso, Williams'ın artık Alpine'e karşı bir tehdit olabileceğini düşünmüyor

Alonso, Avusturya'daki pist limitlerine uyduğu için "aptal gibi" hissediyor Avusturya GP
Formula 1

Alonso, Avusturya'daki pist limitlerine uyduğu için "aptal gibi" hissediyor

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton/Verstappen kazasının arka planındaki detaylar
Formula 1 Formula 1

Hamilton/Verstappen kazasının arka planındaki detaylar

Wolff: "Red Bull, Britanya GP'nin ardından çok fazla 'kişisel saldırı' yaptı"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Red Bull, Britanya GP'nin ardından çok fazla 'kişisel saldırı' yaptı"

Coronel: "Hamilton'ın kazayla hiçbir ilgisi yokmuş gibi davranması doğru değildi"
Formula 1 Formula 1

Coronel: "Hamilton'ın kazayla hiçbir ilgisi yokmuş gibi davranması doğru değildi"

Jos Verstappen: "Wolff'un artık beni aramasına gerek yok"
Formula 1 Formula 1

Jos Verstappen: "Wolff'un artık beni aramasına gerek yok"

Mercedes, 2022 pilot kararını vermiş olabilir
Formula 1 Formula 1

Mercedes, 2022 pilot kararını vermiş olabilir

Bottas, 2022 için Alfa Romeo'ya gitmeye sıcak bakıyor!
Formula 1 Formula 1

Bottas, 2022 için Alfa Romeo'ya gitmeye sıcak bakıyor!

Mick Schumacher, babasının ilk F1 aracını Silverstone'da sürdü
Formula 1 Formula 1

Mick Schumacher, babasının ilk F1 aracını Silverstone'da sürdü

Alonso, Britanya GP'deki "karanlık taraf" yorumlarına açıklık getirdi
Formula 1 Formula 1

Alonso, Britanya GP'deki "karanlık taraf" yorumlarına açıklık getirdi

Son Haberler

Alonso, Britanya GP'deki "karanlık taraf" yorumlarına açıklık getirdi
Formula 1 Formula 1

Alonso, Britanya GP'deki "karanlık taraf" yorumlarına açıklık getirdi

Raikkonen, Alfa Romeo'nun ''uyanmasını'' istiyor
Formula 1 Formula 1

Raikkonen, Alfa Romeo'nun ''uyanmasını'' istiyor

Wolff: "Red Bull, Britanya GP'nin ardından çok fazla 'kişisel saldırı' yaptı"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Red Bull, Britanya GP'nin ardından çok fazla 'kişisel saldırı' yaptı"

Hamilton/Verstappen kazasının arka planındaki detaylar
Formula 1 Formula 1

Hamilton/Verstappen kazasının arka planındaki detaylar

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.