Alonso, Britanya GP'deki "karanlık taraf" yorumlarına açıklık getirdi

Çifte F1 Dünya Şampiyonu Alonso, Britanya Grand Prix'si öncesi gerçekleştirilen sprint sıralama yarışına 11. sıradan başladı ve 100 km'lik yarışın ilk turunda beşinci sıraya kadar çıktı.

İspanyol pilot, bu yarışı yedinci sıradan tamamladı ve pazar günü gerçekleştirilen yarışı da bu pozisyonda tamamlayarak puan serisini devam ettirmiş oldu.

Sprint yarışı esnasında Alonso, frenleme bölgesinde hareket etmemesi konusunda uyarıldı ancak yaklaşımını değiştirmeyeceğini ve yılın geri kalanında aynı şeyi yapıp artık "karanlık tarafta olacağını" dile getirdi.

Alonso, pazar günkü yarıştan sonra bu yorumların daha agresif olacağını göstermediğini ancak iki hafta önce Avusturya'daki ilk turda yaşananlar göz önüne alındığında, hayal kırıklığı yaşadığını ve artık kendisinin de kurallara tamamen uymak yerine bunların sınırlarını zorlayacağını dile getirdi.

Alonso, "Her zaman temiz bir sürücü oldum ve kariyerim boyunca da temiz bir sürücü olarak kalacağım. Sanırım şu anda süper lisansında herhangi bir ceza puanı almayan birkaç kişiden biriyim."

"Dün bahsettiğim şey Avusturya'da kurallara uyarak aptal gibi hissetmemdi. Şampiyona direktörüyle konuşarak insanların yaptığı hataları belirtiyorum ama çok cevap alamıyoruz bu ilginç"

“Yani birini suçlamak istemiyorum ya da her yarışta diğerlerinin yaptığı şeyler için ağlamak istemiyorum. İlk yarışlardaki stratejimle beraber herhangi bir çözüm bulamıyorduk ya da bize herhangi bir çözüm getirmedi. Bu yüzden en iyi çözümün diğerlerinin yaptığı şeyi kopyalamak anladık. Yapabileceğimiz tek şey bu.” dedi.

Avusturya'da Daniel Ricciardo, yarışın ilk turunda 1. virajı genişten dönmüş ve Alonso'nun önünde yer almıştı. Alpine pilotu bunun üzerine Ricciardo'nun pist dışından avantaj kazandığını belirtti. Ayrıca ilk virajı normal şekilde dönen tek kişi olduğunu ve bundan ötürü kendini aptal gibi hissettiğini de eklemişti.

Silverstone'da konuşan Alonso, bu kez şunları ekledi: "Adil olmaya ve hakeme 'Bakın, ceza sahasında topa elle dokunuyorlar' demeye çalıştık. Fakat hakem hiçbir şey yapmıyorsa, ceza sahasında topa elle dokunabileceğimizi anlamış oluyoruz. Biz de bunu yapıyoruz."

"Bunu yapmamıza gerek kalmamasını istiyoruz. Fakat görünüşe göre, bugünün Formula 1'inde bazı şeylere izin veriliyor ve biz de şimdi bunu kopyalıyoruz."

“Bunu yaparken sporun dışına çıkmış gibi hissetmiyoruz. Bu, karanlık taraf değil. Sadece herkesle aynı kurallar çerçevesinde onuyoruz."