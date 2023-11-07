Alonso: "Brezilya'da Perez'i geride tutmak Imola 2005 F1 zaferinden daha zordu"

Aston Martin pilotu Alonso, Brezilya GP'nin son bölümünde Perez'in daha hızlı Red Bull'una karşı yerini koruyarak ustaca bir performans sergiledi.

Finişe kadar süren mücadeleyi Alonso, sadece 0.053 saniye farkla kazandı.

Alonso, uzun kariyerinde zaman zaman bu tür savunmalar yapmak zorunda kaldı ve bunlardan en ikoniği hiç şüphesiz Michael Schumacher'e karşı 12 tur boyunca mücadele ettiği 2005 San Marino Grand Prix'siydi.

İki yarışın karşılaştırılması sorulduğunda Alonso aslında ikonik San Marino zaferinin daha kolay olduğunu söyledi.

Alonso, "2005'te daha kolaydı çünkü DRS yoktu. Şimdi DRS ile her şey daha farklı görünüyor ve bazı şeyleri biraz daha farklı yapmamız gerekiyor."

"Lastik yönetimi de, lastiği sonuna kadar zorlayabildiğiniz o zamankinden çok farklıydı." dedi.

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

DRS'nin pozisyonunu geri almasında kendisine yardım edip etmediği sorulduğunda Alonso, "Evet, doğru. Eğer 2005'te pozisyonunuzu kaybederseniz, o zaman her şey biterdi. Bir daha toparlanamazdınız. Oysa burada bir şansım daha vardı."

"Biraz daha iyi bir gösteri sunmak için getirildi ve bu mücadele de iyi bir örnek oldu çünkü sondan iki tur önce geçiliyorsunuz, sonra bir şansınız daha oluyor."

"Özellikle Interlagos'ta bu çok mümkün. 1. virajda atak yapıldığında, 4. virajda birinin pozisyonunu geri alma ihtimali çok yüksek."

"Bu yüzden Interlagos'ta her zaman çok güzel mücadeleler görüyoruz. Brezilya'da her zaman olduğu gibi yine muhteşem bir hafta sonu vardır."

"Bazen bu harika gösteriyi sağlayan hava durumu oluyor, ki bu hafta sonu yağmur ya da hava durumu olmadan inanılmaz yarışlar gördük."

"Yani bu pistte iyi bir gösteri için her zaman mükemmel fırsatlar oluyor." dedi.