Alonso: "Brezilya GP güzel geçti fakat en iyi yarışım Meksika'ydı"

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Fernando Alonso, kabus gibi geçen sprint yarışının ardından pazar günü harika bir performansla beşinci olmayı başardı.

İspanyol pilot yarışın ardından şöyle dedi: "Bizim için çok iyi bir yarıştı. Üç pit stoplu bir strateji seçtik. Bu yüzden çoğu isimden farklı bir yöndeydik. Özellikle son güvenlik aracı, yarışın değişmesine neden oldu."

"Son bölümde daha yeni lastiklerim vardı. Bu sayede Checo'yu geçtim ve Charles'la eğlenceli bir mücadeleye girdim. McLaren'ın yarış dışı kalması sayesinde Alpine'e bugün epey puan geldi."

"Yine de (bu yılki) en iyi yarışım bu değildi. Bence en iyi yarışım Meksika'ydı fakat orayı bitiremedim. Sonucu bir kenara bırakırsak özellikle her şeyin uygulanması anlamında Meksika'da bugüne kıyasla daha mutluydum."

"Bugün hız olarak iyiydik, dün de hızın çok iyi olduğunu gördük. Sıralama turlarında da çok iyiydik. Sadece Q3'teki yağmur damlaları kendime olan güvenimi biraz azalttı. Fakat performans açısından çok iyi bir hafta sonuydu."

Fernando Alonso, Alpine A522, battles with Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Alonso, cumartesi günü yaşananlardan sonra sonuçtan memnun olup olmadığı sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Dün olan oldu, ikimiz de hata yaptık. Düzlükte yaptığım hatayı kabul ediyorum."

"Ceza bana göre son derece acımasızdı. Portimao'da Kimi ve Giovinazzi ile aynı olay yaşandı. Hiçbir şey verilmedi. Diğer araçlara zarar vermediğiniz sürece bir şey olmaz."

"Yine cezayı kabul ediyorum, bu konuda sorumluluğu üstleniyorum."

"Sonunda yarış pazar günüydü ve gördüğümüz gibi her şey olabiliyor. İki yıl içinde sanırım bir hata yaptık, o da dündü. Bize yönelik pek çok eleştiri vardı, bunları kabul ediyoruz ama bugün gördüğümüz üzere araca her bindiğimizde Alpine'e yardım etmeye çalışıyoruz."

"Aramızdaki (Ocon'la) iki yıl temiz geçti. İlk turlarda bazı mücadeleler yaşadık çünkü her zaman birlikte start alıyoruz, sıralamalarda çok yakınız. Az önce de dediğim gibi, iki yıl içinde sadece dün temas yaşadık. İnsanlar bununla ilgili büyük şeyler çıkarmak istiyor fakat iki yılda tek temas yaşadık ve bugün, dün yaşanan her şeyi telafi ettik. "

Alonso, dördüncülüğü büyük oranda garantilemelerinden memnun.

"Bu iyi oldu. Bence asıl endişemiz hep dayanıklılıktı, bu bizim bu yılki en zayıf noktamız oldu. McLaren'ın sadece beş ya da altı puan önündeyseniz, yarışı bitiremezseniz her şey olabilir. Şimdi biraz daha fazla avantajımız var ama tabii ki Abu Dhabi'de puan almak ve yarışı ilk yedi ya da ilk altı içinde bitirmek istiyoruz."