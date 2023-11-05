Alonso: "Brezilya, Aston'un omzundaki yükü kaldırdı"

ABD ve Meksika'daki iki hayal kırıklığı yaratan hafta sonunun ardından Alonso'nun takım arkadaşı Lance Stroll Pazar günü Interlagos'ta yapılacak yarışa üçüncü sıradan, Alonso ise 4. sıradan başlayacak.

Takım, Cumartesi günü Alonso'nun Esteban Ocon'la kaza yaşaması ve Stroll'ün kırmızı bayrağın ardından elenmesiyle hayal kırıklığı dolu bir sprint sıralama geçirdi.

Ancak sprint sıralamasında 15 ve 17. sıralardan 11 ve 12'ye yükselerek iyi bir tempo gösterdiler.

Motorsport.com'un geri dönüşle ilgili sorusu üzerine Alonso, "Zordu çünkü üçlü yarış herkesin üzerinde büyük bir stres yarattı."

"Verileri analiz etmek zor, herkesi yeniden bir araya getirmek için fabrikaya geri dönmek zor. Ancak ekip her zaman sorunları çözmek ve çözümler bulmak için var gücüyle çalışıyordu. Ve evet, Brezilya'daki bu performans doğru yönde ilerliyor."

"Özellikle bu yarıştan sonra biraz rahatladığımızı, bazı insanların omuzlarından biraz yük kalktığını ve doğru yöne gitmenin fabrikadaki herkes için iyi bir destek olduğunu düşünüyorum."

"Brezilya'da bu tür bir performansa gerçekten ihtiyacımız vardı. Başka bir hafta sonu daha zorlansaydık belki bu biraz endişe verici olabilirdi ama biz her zaman pragmatik davrandık ve acı verici de olsa bazı testler, bazı deneyler yaptık. Ve şimdi her şeyi analiz etmek için elimizde çok fazla veri olduğunu umuyorum." dedi.

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, battles with Kevin Magnussen, Haas VF-23

Alonso, sprint temposunun Pazar günkü ana yarış için kendisine biraz cesaret verdiğini söyledi.

Alonso, "Evet, umut vericiydi. Yarın kesinlikle hata yapmadan iyi bir yarış çıkarmamız gerekiyor."

"Umarım strateji ile iyi bir başlangıç yaparız ve ilk birkaç turu kazasız belasız atlatırız. Ve evet, hızımızı görelim. İlk beşte, ilk altıda, her neyse, bitirmek için yeterliyse, bunu kabul edeceğiz."

"Daha rekabetçi olduğumuzu düşünüyorum. Araçla biraz daha mutluyuz. 1. antrenmandan bu yana daha rekabetçi görünüyoruz, dolayısıyla yarınki yarışa biraz daha güvenle gireceğiz." dedi.

SQ1'de Ocon ile yaşadığı temas için ise Alonso, "Sanırım arabayı kaybetti ve ne yazık ki ben de yanlış zamanda yanlış yerdeydim. Arabayı kaybetmeden oraya asla gidemezsiniz. "

"Ama bilirsiniz, bu işler böyledir. Yarışta [sprint] hızlı olduğumuzu gördük."

"Yani evet, birkaç puan kazanma şansımızı kaybettik. Ama bu böyle. Dünkü ana sıralamada değil de bugün olması daha iyi oldu. Yarın yarışta büyük puanlar alıp alamayacağımızı göreceğiz." dedi.