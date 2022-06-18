Alonso: "Bizim için inanılmaz bir hafta sonu oluyor"

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Fernando Alonso, tüm hafta sonu oldukça güçlü göründüğü Montreal'de, yağmur altında daha da hızlandı.

İspanyol pilot, 3. antrenman seansında en hızlı isimdi ve sıralama turlarının hem birinci hem de ikinci seansında bu güçlü formunu sürdürdü.

Pistin iyice kuruduğu üçüncü bölümde kusursuz bir tur çıkaran Alonso, Verstappen'in ardında ikinci oldu ve 2014'ten bu yana ilk ikinciliğini aldı.

F1 tarihinde ilk çizgiyi alan en yaşlı 13. pilot olan Alonso sonuçtan memnun olduğunu dile getirdi.

Alonso şöyle dedi: "Bu gerçekten harika hissettiriyor. Şu ana kadar bizim için inanılmaz bir hafta sonu oldu."

"Normalde cuma günleri oldukça rekabetçi oluruz fakat cumartesi günleri biraz hız kaybederiz. Fakat bugün yağışlı şartların da yardımı oldu."

"Araç bugün harikaydı, içerisinde kendimi çok rahat hissettim. Ayrıca taraftarlar da bugün beni daha fazla zorlama konusunda motive etti."

Kuru zeminde neler yapabileceği sorusuna Alonso, "Bakalım, göreceğiz. İlk virajda Max'i zorlamaya çalışacağız." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images