Alonso: "Bizim için bir başka iyi cuma günü daha oldu"

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Alpine cuma günü iki araçla birden ilk onda yer almayı başaran birkaç takımdan birisiydi ve yine en hızlı dördüncü takım olacaklarının sinyallerini verdiler.

Fernando Alonso, her iki seansı da Esteban Ocon'un gerisinde tamamlasa da, genel anlamda mutlu olduğunu söylüyor.

İspanyol pilot şöyle dedi: "Monza'da bu yıl bizim için bir başka güzel Cuma günü daha oldu."

"Test etmek istediğimiz her şeyi denedik ve hafta sonunun kalanı için lastiklerle ilgili pek çok faydalı veri topladık. Aracın dalgalanması burada önceki hafta sonlarına göre artmış görünüyor"

"Fakat bunun dışında takım için sorunsuz ve iyi geçen bir cuma günüydü."

Esteban Ocon da Alonso gibi iyi bir cuma günü geçirdiklerini söylüyor.

"İtalya'da ve Monza'da sürüş yapmak her zaman için keyiflidir. Verimli geçmesi ve iki aracın da ilk onda yer almasıyla genel olarak bizim için iyi bir Cuma günüydü."

"Kendimize ve yarından önce nasıl daha fazla performans elde edebileceğimize odaklanacağız."

"Verilerimize bakacağız ve ayrıca bugün çok sayıda ce alan pilot olduğu için olası senaryoları analiz edeceğiz."

"Tamamen yarına ve iyi bir sıralamaya odaklanmış durumdayız."

Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images