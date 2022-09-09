Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Sainz ve Leclerc, aracın yarış temposu konusunda aynı fikirde değil Sonraki / Russell: "Araçta halletmemiz gereken şeyler var"
Formula 1 / İtalya GP Haberler

Alonso: "Bizim için bir başka iyi cuma günü daha oldu"

Fernando Alonso, cuma günü ortaya koydukları performanstan ve çalışmalardan memnun olduğunu söylüyor.

Ekleyen:
, Editör
Alonso: "Bizim için bir başka iyi cuma günü daha oldu"
Haberi dinle

Alpine cuma günü iki araçla birden ilk onda yer almayı başaran birkaç takımdan birisiydi ve yine en hızlı dördüncü takım olacaklarının sinyallerini  verdiler.

Fernando Alonso, her iki seansı da Esteban Ocon'un gerisinde tamamlasa da, genel anlamda mutlu olduğunu söylüyor.

İspanyol pilot şöyle dedi: "Monza'da bu yıl bizim için bir başka güzel Cuma günü daha oldu."

"Test etmek istediğimiz her şeyi denedik ve hafta sonunun kalanı için lastiklerle ilgili pek çok faydalı veri topladık. Aracın dalgalanması burada önceki hafta sonlarına göre artmış görünüyor"

"Fakat bunun dışında takım için sorunsuz ve iyi geçen bir cuma günüydü."

Esteban Ocon da Alonso gibi iyi bir cuma günü geçirdiklerini söylüyor.

"İtalya'da ve Monza'da sürüş yapmak her zaman için keyiflidir. Verimli geçmesi ve iki aracın da ilk onda yer almasıyla genel olarak bizim için iyi bir Cuma günüydü."

"Kendimize ve yarından önce nasıl daha fazla performans elde edebileceğimize odaklanacağız."

"Verilerimize bakacağız ve ayrıca bugün çok sayıda ce alan pilot olduğu için olası senaryoları analiz edeceğiz."

"Tamamen yarına ve iyi bir sıralamaya odaklanmış durumdayız."

Esteban Ocon, Alpine A522

Esteban Ocon, Alpine A522

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Sainz ve Leclerc, aracın yarış temposu konusunda aynı fikirde değil
Önceki haber

Sainz ve Leclerc, aracın yarış temposu konusunda aynı fikirde değil
Sonraki haber

Russell: "Araçta halletmemiz gereken şeyler var"

Russell: "Araçta halletmemiz gereken şeyler var"
Daha fazlası
Ezel Tan
Alonso: "Sıralama turlarında biraz yavaş kaldık" İtalya GP
Formula 1

Alonso: "Sıralama turlarında biraz yavaş kaldık"

Vettel: "Çok yavaşız" İtalya GP
Formula 1

Vettel: "Çok yavaşız"

Norris: "Olabilecek en iyi sonucu aldık" İtalya GP
Formula 1

Norris: "Olabilecek en iyi sonucu aldık"

Son Haberler

Takım arkadaşı mücadeleleri: İtalya GP
Formula 1 Formula 1

Takım arkadaşı mücadeleleri: İtalya GP

Motorsport.com Türkiye ekibi olarak İtalya GP öncesi sıralama turlarında hangi pilotların takım arkadaşının önünde olduğunu inceledik.

Hamilton, DRS trenine takılırsa Game of Thrones'u izlemeyi planlıyor
Formula 1 Formula 1

Hamilton, DRS trenine takılırsa Game of Thrones'u izlemeyi planlıyor

Lewis Hamilton, 19. sıradan başlayacağı İtalya GP'de DRS trenine takılı kalmaktan endişe duyduğunu söyledi ve böyle olması ihtimaline karşı yanına bir iPad alıp Game of Thrones dizisinin yeni bölümlerini izlemeyi planladığı şakasını yaptı.

Binotto, Tsunoda'ya tsunami dediği için üzgün
Formula 1 Formula 1

Binotto, Tsunoda'ya tsunami dediği için üzgün

Ferrari Takım Patronu Mattia Binotto, AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda'ya tsunami dediği için üzgün olduğunu söyledi.

FIA, Herta'ya süper lisans konusunda istisna yapmayacak
Formula 1 Formula 1

FIA, Herta'ya süper lisans konusunda istisna yapmayacak

FIA, hiçbir Formula 1 takımına süper lisans konusunda inisiyatif uygulamayacağını belirtti. Şu anki durum, Colton Herta'nın süper lisans talebinin reddedileceği yönünde.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.