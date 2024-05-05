Alonso: "Bizi çok zor bir yarış bekliyor"
Aston Martin pilotu Fernando Alonso, bugün Miami GP'nin kendileri için zor geçeceğini söyledi.
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Fernando Alonso, sıralama turlarında iyi bir tempo yakalamakta zorlandı ve ancak 15. en iyi zamanı yapabildi.
Günün ardından konuşan Alonso şöyle dedi: "Bizim için hayal kırıklığıyla dolu bir gün oldu. Maalesef yeterince hızlı değildik. Ayarları değiştirmemize rağmen işe yaramadı."
"Sıralama turlarındaki performansımız nedeniyle elbette hayal kırıklığına uğradık."
"Q1'de 15. olduk, Q2'de 15. sırada kaldık ve sonunda biraz hayal kırıklığına uğradık. Maalesef bugün yeterince hızlı değildim."
"Bu sabah ayarlarda bazı şeyleri değiştirdik ve zaman tablosuna baktığımızda işe yaramamış gibi görünüyorlar."
"Şu anda o kadar da rekabetçi görünmüyoruz fakat 0.2 saniye bulsaydık sekizinci ya da beşinci olabilirdik. Bulamadığınızda da gördüğünüz gibi 15. sıraya düşüyorsunuz."
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
"Bu hafta sonu bu grubun yanlış tarafındayız. Son birkaç yarışta iyi taraftaydık; Japonya'da beşinci ya da Çin'de üçüncü olduk. O zaman tamamen farklı bir tablo vardı."
"Kısacası zor bir gün oldu ve yarın da zor bir yarış olacak. Umarım Lance'in 11. sıradan başlamasının da yardımıyla birkaç puan alabiliriz."
"15. sıradan başladığım için bunu yapmam zor olacak."
Son turda her virajda boğuştuğu görülen Alonso, bu konuda da şöyle diyor: "Yüksek hızlı bölümlerde çok fazla önden kayma yaşadım, düşük hızlı virajlarda çok fazla arkadan kayma yaşadım."
"Araç hiçbir turda yol tutuşa sahip değildi. Dediğim gibi bu sadece Q2'de olan bir şey değildi; Q1'de de zorlandım ve ancak 15. olabildim."
"Yani bizim için çok zor bir seans oldu."
Yarış sorulduğunda Alonso, "Bizi gerçekten zor bir yarış bekliyor." cevabını verdi.
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