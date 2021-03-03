Alonso, bisiklet kazasına rağmen ilk test için "tamamen" hazır olacak

McLaren ile katıldığı 2018 sezonunun ardından emekli olan iki kez Dünya Şampiyonu Alonso, yeni sezonda Alpine takımıyla Formula 1'e geri dönüyor.

Geçen yıldan bu yana sıkı şekilde antrenman yapan Alonso, geçen ay İsviçre'de geçirdiği bir bisiklet kazası sonrası üst çenesini ve dişlerini kırdı.

Alonso'nun ameliyat olması gerekiyordu ve yapılan operasyonların ardından son günlerde eski formunu kazanmaya yönelik yoğun antrenmanlar yapmaya başladı.

CEO Laurent Rossi, Alonso'nun test ve yeni sezona hazır olduğunu söyledi.

"Fernando çok iyi. Elbette bir bisiklet kazası geçirdi ve bisiklet kazaları çok nadiren iyi sonuçlanır fakat o şanslıydı. Geçirmesi gereken zorunlu ameliyatı geçirdi ve çenesine gerekli bakım yapıldı."

"Bunun dışında her şeyi çok iyi. Alonso çok fit, az önceki videoda gördüğünüz gibi tamamen fonksiyonel bir şekilde gündelik hayatına devam ediyor. Biz de bu kadar kısa sürede iyileşmesine çok şaşırdık!"

"Bize kazadan neredeyse hemen sonra, Bahreyn'e yetişebileceğini söyledi, sonrasında bunu doktorları da onayladı."

"Onu önümüzdeki hafta araçta görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Alpine, iki çekim hakkından ilkini bugün kullanacak ve yeni A521 F1 aracını ilk kez bugün Silverstone'da piste çıkaracak.

Alonso, COVİD-19 kısıtlamaları nedeniyle İngiltere'ye seyahat edemediği için, aracı sadece Esteban Ocon sürecek.

Ancak Marcin Budkowski, takım lansmanı ve çekim günü gibi etkinliklere katılmamanın, Alonso'nun sezonunu o kadar da etkilemeyeceğini söyledi.

Budkowski, "Bu, ona sezon başlangıcı için tamamen iyileşmesi adına en iyi şansı vermekle ilgiliydi."

"İletişim departmanının muhtemelen aynı fikirde olmayacağını biliyorum ancak Bahreyn'deki test için tamamen uygun olması, lansman için burada olmasından ya da shakedown etkinliğinde aracı sürmesinden daha önemli."

"Ona iyileşmesi ve Bahreyn testi için en uygun hale gelmesi için vakit veriyoruz." dedi.