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Formula 1 / Son dakika

Alonso bisiklet kazası geçirdi, durumu iyi!

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Alonso bisiklet kazası geçirdi, durumu iyi!
Ekleyen:
, Şef Editör

Son gelen bilgilere göre 2021'de Alpine F1 takımıyla Formula 1'e dönmeye hazırlanan Fernando Alonso, bisikletle antrenman yaptığı esnada bir otomobille kazaya karıştı.

La Gazetta dello Sport'un haberine göre Alonso, İsviçre'de Lugano yakınlarında bisikletle antrenman yaparken bir otomobil kendisine çarptı. Alonso'nun kazanın ardından hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, kırıklarının olabileceği iddia edildi.

2018 sonunda F1'den ayrılan Alonso, 2021'de Alpine F1 takımıyla dönme hazırlıklarını bisikletle form çalışması yaparak sürdürüyordu. Gazetta.it internet sitesinde Lorenzo Pastuglia tarafından hazırlanan haberde Alonso'ya bir arabanın çarptığı, şampiyon pilotun bölgedeki bir hastaneye kaldırıldığı ve ilk bilgilerin kırıklarının olabileceği yönünde olduğu belirtildi.

Ancak haberlerin çıkmasından bir süre sonra Alpine F1 takımı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Alpine, Alonso'nun kaza yaptığını ancak durumunun iyi olduğunu, yarın sabah hastanede daha fazla kontrolün yapılacağını belirtti.

"Alpine, Alonso'nun İsviçre'de bisiklet sürerken bir trafik kazasına karıştığını doğruluyor. Alonso'nun bilinci yerinde ve durumu iyi. Yarın sabah daha fazla tıbbi muayeneden geçecek. Alpine bu noktada başka bir açıklamada bulunmayacak."

Alpine F1 takımı iletişim bölümünden Patrizia Spinelli de Alonso'nun vücudunda kırık olmadığını doğruladı.

Gelişmeler oldukça haber güncellenecektir.

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Editör Abdullah Çelik

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