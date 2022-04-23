Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Magnussen, Haas tarihin en iyi sonucunu aldığı için mutlu Sonraki / Williams: "Albon'un yaşadığı sorunun sebebi yanlış ayar değişikliği"
Formula 1 / Emilia Romagna GP Haberler

Alonso: "Birkaç sıra daha yükselmeye çalışacağım"

Alpine pilotu Fernando Alonso, sıralama turları sonucundan memnun kalmasına rağmen Imola'da daha da fazlasını istiyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Alonso: "Birkaç sıra daha yükselmeye çalışacağım"
Haberi dinle

Fernando Alonso, Imola'daki sıralama turlarında güçlü performans sergiledi ve beşinci en iyi zamanı yapmayı başardı.

Alonso, zorlu şartlarda aldığı sonuçtan memnun olsa da daha fazlasını istiyor.

İspanyol pilot, "Tüm değişken şartlarla, kırmızı bayraklarla ve dağınık sıralama turlarından sonra ilk beşte olmak iyi hissettiriyor."

"Karmaşık koşullar nedeniyle zor bir sıralama turları oldu. Şartlar sürekli değişiyordu. Hava şartları, pistin durumunu sürekli olarak değiştirdiği için böyle seanslarda her şey olabilir. Bu yüzden ilk beşe girdiğim için genel anlamda mutluyum. Fakat yarın birkaç sıra daha yükselmeye çalışacağız."

"Araç iyi hissettiriyor. Araç Suudi Arabistan'da, Avustralya'da ve burada çok hızlıydı. Bugün bu şartlara rağmen araçta kendimi oldukça rahat hissettim."

"Bu yüzden yarın nasıl bir performans sergileyeceğimizi göreceğiz çünkü hem sprint hem de pazar günkü yarışta alınabilecek puanlar var." dedi.

Esteban Ocon, Alonso kadar şanslı değildi çünkü aracında muhtemel bir vites kutusu arızası vardı.

Yarışa son çizgiden başlayacak olan Ocon, "Sıralama turları bizim için erken sona erdi ve bu açıdan zor bir son oldu. Muhtemel bir vites kutusu sorunu vardı. Bu yüzden Q1'de tur atamadım ve hemen pite girmek zorunda kaldık."

"Neler olduğuna yakından bakıyoruz. O noktaya kadar araçta iyi hissettim. Bu yüzden sprintte ve pazar günkü yarışta pozisyonlar kazanmaya çalışacağım. Bu hafta sonu önümüzde iki yarış var."

"Potansiyel olarak yağmur da yağabilir, bu yüzden hafta sonunu kurtarmak için hâlâ biraz fırsatımız var. Neler olacağını göreceğiz!" dedi.

Esteban Ocon, Alpine A522

Esteban Ocon, Alpine A522

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Magnussen, Haas tarihin en iyi sonucunu aldığı için mutlu
Önceki haber

Magnussen, Haas tarihin en iyi sonucunu aldığı için mutlu
Sonraki haber

Williams: "Albon'un yaşadığı sorunun sebebi yanlış ayar değişikliği"

Williams: "Albon'un yaşadığı sorunun sebebi yanlış ayar değişikliği"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Canlı anlatım: Emilia Romagna GP sprint sıralama yarışı Emilia Romagna GP
Formula 1

Canlı anlatım: Emilia Romagna GP sprint sıralama yarışı

McLaren, Ricciardo'nun aracını sprint yarışına yetiştirmeyi bekliyor Emilia Romagna GP
Formula 1

McLaren, Ricciardo'nun aracını sprint yarışına yetiştirmeyi bekliyor

Moto3 Portimao: Deniz Öncü pole pozisyonunda! Algarve
Moto3

Moto3 Portimao: Deniz Öncü pole pozisyonunda!

Son Haberler

Wolff: "Imola'daki bu hafta sonu bizim için bir kayıp"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Imola'daki bu hafta sonu bizim için bir kayıp"

Zhou, Sprint yarışındaki kaza nedeniyle ana yarışa pit yolundan başlayacak
Formula 1 Formula 1

Zhou, Sprint yarışındaki kaza nedeniyle ana yarışa pit yolundan başlayacak

Leclerc: "Ufalanma sorununu çözersek, galibiyet mücadelesi verebiliriz"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Ufalanma sorununu çözersek, galibiyet mücadelesi verebiliriz"

Zhou, Gasly'den " büyük bir darbe almadan önce" geçişi tamamladığını düşünmüş
Formula 1 Formula 1

Zhou, Gasly'den " büyük bir darbe almadan önce" geçişi tamamladığını düşünmüş

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.