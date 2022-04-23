Alonso: "Birkaç sıra daha yükselmeye çalışacağım"

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Fernando Alonso, Imola'daki sıralama turlarında güçlü performans sergiledi ve beşinci en iyi zamanı yapmayı başardı.

Alonso, zorlu şartlarda aldığı sonuçtan memnun olsa da daha fazlasını istiyor.

İspanyol pilot, "Tüm değişken şartlarla, kırmızı bayraklarla ve dağınık sıralama turlarından sonra ilk beşte olmak iyi hissettiriyor."

"Karmaşık koşullar nedeniyle zor bir sıralama turları oldu. Şartlar sürekli değişiyordu. Hava şartları, pistin durumunu sürekli olarak değiştirdiği için böyle seanslarda her şey olabilir. Bu yüzden ilk beşe girdiğim için genel anlamda mutluyum. Fakat yarın birkaç sıra daha yükselmeye çalışacağız."

"Araç iyi hissettiriyor. Araç Suudi Arabistan'da, Avustralya'da ve burada çok hızlıydı. Bugün bu şartlara rağmen araçta kendimi oldukça rahat hissettim."

"Bu yüzden yarın nasıl bir performans sergileyeceğimizi göreceğiz çünkü hem sprint hem de pazar günkü yarışta alınabilecek puanlar var." dedi.

Esteban Ocon, Alonso kadar şanslı değildi çünkü aracında muhtemel bir vites kutusu arızası vardı.

Yarışa son çizgiden başlayacak olan Ocon, "Sıralama turları bizim için erken sona erdi ve bu açıdan zor bir son oldu. Muhtemel bir vites kutusu sorunu vardı. Bu yüzden Q1'de tur atamadım ve hemen pite girmek zorunda kaldık."

"Neler olduğuna yakından bakıyoruz. O noktaya kadar araçta iyi hissettim. Bu yüzden sprintte ve pazar günkü yarışta pozisyonlar kazanmaya çalışacağım. Bu hafta sonu önümüzde iki yarış var."

"Potansiyel olarak yağmur da yağabilir, bu yüzden hafta sonunu kurtarmak için hâlâ biraz fırsatımız var. Neler olacağını göreceğiz!" dedi.

Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images