Alonso, birden fazla yön değişimi nedeniyle 5 sn cezası aldı!

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Yarışa ikinci sıradan başlayan ve ilk turlarda güçlü bir şekilde önlerde mücadele eden Alonso, geç pit stopun ardından ön sıra mücadelesinin gerisine düşmekten kurtulamamıştı.

Alonso, son bölümde Alfa Romeo'dan Valtteri Bottas'a savunma yapmak zorunda kalmıştı. Sondan ikinci turda Alonso, Bottas'a karşı savunma yaparken düzlükte birden fazla yön değişimi yaptı.

Alonso, bu savunmasının ardından yarışı 7. sırada tamamladı ancak çok geçmeden hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı.

Tarafları dinleyen ve videoları izleyen hakemler, Alonso'nun yapmış olduğu savunmada birden fazla yön değişimi yaparak kuralları ihlal ettiği sonucuna vardılar.

Bunun üzerine Alonso 5 sn cezası aldı. Alonso'nun bu cezasıyla Bottas ve takım arkadaşı Guanyu Zhou birer sıra yükselirken Alonso 9. sıraya geriledi.

Alonso'ya ayrıca 1 ceza puanı verildi.

Hakemlerin kararında şunlar yer aldı: "14 numaralı araç, yarışın sondan önceki turunda 10. ve 12. virajlar arasında, bir noktada ayağını gazdan çekmek zorunda olan ve kısa bir süreliğine momentum kaybeden 77 numaralı araca savunma yaparken birden fazla yön değişimi yaptı."

"Sürücünün, 77 numaralı aracın herhangi bir noktasının hiçbir aşamada 14 numaralı aracın yanında bulunmadığını belirtmesine rağmen, hakemler bunu açık bir kural ihlali olarak değerlendiriyor. Bu nedenle hakemler, 2022 Avustralya'da yaşanan benzer bir olay için verilen cezaya paralel bir şekilde beş saniyelik bir zaman cezası uyguluyor."