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Formula 1 Las Vegas GP
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Alonso: "Zafer pek olası görünmüyor"

Fernando Alonso, pistin yapısı nedeniyle 2023 Formula 1 Las Vegas Grand Prix'sinde zafere ulaşmasının pek olası olmadığını söyledi.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Formula 1 bu hafta sonu merakla beklenen Las Vegas'a geldi ve hafta sonu yapılacak bu tarihi yarışı kazanacak ismin kim olacağı merak konusu.

Brezilya'da birkaç yarışlık aradan sonra tekrar iyi performans gösteren Aston Martin'den Fernando Alonso, zaferin pek olası olmadığını söyledi.

Çarşamba gecesi konuşan Alonso, "Geçmişte de buraya gelmiştim ama bu kez farklı çünkü geçmişte buraya her geldiğimizde tatil için, şehrin tadını çıkarmak için geliyorduk. Oysa bugün yarışmak için buradayız."

"Yarın her şey daha ciddi ve profesyonel olacak ama aynı zamanda bu hafta sonu çok eğleneceğiz."

"Max [Verstappen] ve Red Bull'un mutlu sona ulaşmasından ötürü iki şampiyonada da durum belli. Bu yüzden sadece sezonun son bölümünün tadını çıkarmak gerekiyor."

"Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Brezilya'daki üst üste üç yarıştan sonra, normal bir hafta sonu geçirmek ve daha fazla antrenmana sahip olmak güzel bir şey çünkü burası gibi bir cadde pistinde ihtiyacınız olan güveni bu şekilde elde edebilirsiniz."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

"Bu hafta sonu burada neler olacağını göreceğiz, uzun düzlükler nedeniyle bizim için zor olacak fakat burada ve Abu Dhabi'de performans anlamında ilerlememizi umuyorum."

"İleriye bakmalı fakat çok fazla baskı altında kalmamalıyız. Bence bazı yarışları bekleyip görmeliyiz, burası [Las Vegas] ve Abu Dabi bizim için aracı anlamak açısından Sao Paulo kadar önemli olacak. Özellikle Austin ve Meksika'nın çok acı verici olduğunu biliyoruz ancak takımın gelecek yılın aracı hakkında bir şeyler anlaması açısından faydalı oldu." dedi.

Alonso bu hafta sonu galibiyete ulaşmasının pek olası olmadığını da kabul etti.

"Bir yarış kazanmak güzel olurdu, özellikle de böyle bir yerdeki ilk yarışı kazanmak inanılmaz olurdu. Fakat paketimiz için en iyilerden biri olmayan böyle bir pistte zafere ulaşmak, bizim için pek olası durmuyor."

"Bu bir cadde pisti, düşük yere basma gücü istiyor, ki bu frenleme noktasında araca olan güveninizi etkiliyor. Ayrıca destek serileri yok, bu yüzden asfalt çok fazla gelişecek. Hal böyle olunca durum herkes için zorlu olacak, turlar yerinde saymayacak ve baştan sona gelişecekler, uyum sağlamamız gerekecek."

"Bence ilk başta aracın ve lastiklerin [soğukta] nasıl davrandığını görmeliyiz, uzun düzlüklerde lastiklerde düşüş olabilir. Aşırı ısınmanın olduğu son üç yarışta olanın tam tersi olabilir."

"Yarın bazı yanıtlar alacağız."

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