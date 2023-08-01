Prime'a abone ol
Önceki / Brundle: "Mercedes'in yaşadığı kafa karışıklığını hayal edebiliyorum" Sonraki / Hulkenberg: "Haas, Spa'da puan alabilecek hızda değildi"
Formula 1 / Belçika GP Haberler

Alonso: "Bir pilot ve yarış mühendisi arkadaş olmalı"

Fernando Alonso, bir pilot ile yarış mühendisi arasındaki ilişkinin, ikisinin birlikte ne kadar yakın çalıştığı göz önüne alındığında, 'arkadaş gibi' olması gerektiğini söyledi.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı

Alonso şu anda Aston Martin pit duvarında Chris Cronin ile birlikte çalışıyor. Alonso'nun 2023 sezonu için Silverstone merkezli takıma geçiş yapmasıyla ikili, bu yıl şimdiye kadar önemli başarılar elde etti.

Formula 1 yaz arasına girerken altı podyumla Pilotlar Şampiyonası'nda üçüncü sırada yer alan Alonso, Belçika Grand Prix'sinde 42. yaş gününü kutladı.

Peroni Nastro Azzurro 0.0% tarafından sunulan Aston Martin'in içerik serisi 'A Pitstop With'in yeni bölümünde Aston Martin marka elçisi ve eski Formula 1 pilotu Pedro de la Rosa ile birlikte Alonso, bir yarış mühendisinin gereken nitelikleri hakkında bir hayranından gelen soruyu yanıtladı.

Alonso, şu şekilde cevap verdi: "Bence pilot ve yarış mühendisi arkadaş olmalı."

De la Rosa da şunları ekledi: "Biliyorsunuz, yarıştığım her sezon yarış mühendisimle tanıştığımda, işten sonra onunla bira içmeye gidebileceğimi ve arkadaş olarak anlaşabileceğimizi hissetmem gerekiyordu çünkü ancak bu duygu varsa güvenin oluşacağını biliyorum."

"Ayrıca yarış mühendisiniz iyi bir gün geçirmediğinizi hissettiğinde, modunuzu performansa dönüştürebilmelidir."

Alonso da De la Rosa ile aynı fikirde ve mühendisin sesinin, pilotun bir uzantısı olduğunu ekliyor: "Onlar, aracın dışında sizi tamamlayan kişilerdir."

paylaşım
yorumlar

Brundle: "Mercedes'in yaşadığı kafa karışıklığını hayal edebiliyorum"

Hulkenberg: "Haas, Spa'da puan alabilecek hızda değildi"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
Horner: "Lambiase bizim için Jason Statham gibi"

Horner: "Lambiase bizim için Jason Statham gibi"

Formula 1

Horner: "Lambiase bizim için Jason Statham gibi" Horner: "Lambiase bizim için Jason Statham gibi"

AB Adalet Divanı, Mazepin'in F1'e dönüşünün önünü açtı

AB Adalet Divanı, Mazepin'in F1'e dönüşünün önünü açtı

Formula 1

AB Adalet Divanı, Mazepin'in F1'e dönüşünün önünü açtı AB Adalet Divanı, Mazepin'in F1'e dönüşünün önünü açtı

Chadwick: "Piastri-Sainz temasına Perez sebep oldu"

Chadwick: "Piastri-Sainz temasına Perez sebep oldu"

Formula 1
Belçika GP

Chadwick: "Piastri-Sainz temasına Perez sebep oldu" Chadwick: "Piastri-Sainz temasına Perez sebep oldu"

Son Haberler

Aston Martin, aracı sezon sonuna kadar geliştirecek

Aston Martin, aracı sezon sonuna kadar geliştirecek

F1 Formula 1
Belçika GP

Aston Martin, aracı sezon sonuna kadar geliştirecek Aston Martin, aracı sezon sonuna kadar geliştirecek

Andretti, F1 aracını Amerika'da üretmeyi planlıyor

Andretti, F1 aracını Amerika'da üretmeyi planlıyor

F1 Formula 1
Belçika GP

Andretti, F1 aracını Amerika'da üretmeyi planlıyor Andretti, F1 aracını Amerika'da üretmeyi planlıyor

Stoner: "Bezzecchi, diğer sürücülere göre daha özel"

Stoner: "Bezzecchi, diğer sürücülere göre daha özel"

MGP MotoGP
Kazakistan GP

Stoner: "Bezzecchi, diğer sürücülere göre daha özel" Stoner: "Bezzecchi, diğer sürücülere göre daha özel"

Wolff: "Yeni sözleşme, Hamilton'ın emekliliğinden sonra yapılacakları içermeyecek"

Wolff: "Yeni sözleşme, Hamilton'ın emekliliğinden sonra yapılacakları içermeyecek"

F1 Formula 1

Wolff: "Yeni sözleşme, Hamilton'ın emekliliğinden sonra yapılacakları içermeyecek" Wolff: "Yeni sözleşme, Hamilton'ın emekliliğinden sonra yapılacakları içermeyecek"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol