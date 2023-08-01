Alonso: "Bir pilot ve yarış mühendisi arkadaş olmalı"
Fernando Alonso, bir pilot ile yarış mühendisi arasındaki ilişkinin, ikisinin birlikte ne kadar yakın çalıştığı göz önüne alındığında, 'arkadaş gibi' olması gerektiğini söyledi.
Alonso şu anda Aston Martin pit duvarında Chris Cronin ile birlikte çalışıyor. Alonso'nun 2023 sezonu için Silverstone merkezli takıma geçiş yapmasıyla ikili, bu yıl şimdiye kadar önemli başarılar elde etti.
Formula 1 yaz arasına girerken altı podyumla Pilotlar Şampiyonası'nda üçüncü sırada yer alan Alonso, Belçika Grand Prix'sinde 42. yaş gününü kutladı.
Peroni Nastro Azzurro 0.0% tarafından sunulan Aston Martin'in içerik serisi 'A Pitstop With'in yeni bölümünde Aston Martin marka elçisi ve eski Formula 1 pilotu Pedro de la Rosa ile birlikte Alonso, bir yarış mühendisinin gereken nitelikleri hakkında bir hayranından gelen soruyu yanıtladı.
Alonso, şu şekilde cevap verdi: "Bence pilot ve yarış mühendisi arkadaş olmalı."
De la Rosa da şunları ekledi: "Biliyorsunuz, yarıştığım her sezon yarış mühendisimle tanıştığımda, işten sonra onunla bira içmeye gidebileceğimi ve arkadaş olarak anlaşabileceğimizi hissetmem gerekiyordu çünkü ancak bu duygu varsa güvenin oluşacağını biliyorum."
"Ayrıca yarış mühendisiniz iyi bir gün geçirmediğinizi hissettiğinde, modunuzu performansa dönüştürebilmelidir."
Alonso da De la Rosa ile aynı fikirde ve mühendisin sesinin, pilotun bir uzantısı olduğunu ekliyor: "Onlar, aracın dışında sizi tamamlayan kişilerdir."
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