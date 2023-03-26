Alonso: "Bir noktada geriye düşeceğiz"

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Fernando Alonso'nun geçen yılın yaz aylarında Aston Martin'e geçeceği ve Sebastian Vettel'in yerini alacağını açıkladığında, iki kez dünya şampiyonunun doğru kararı verdiğine inanmak zordu.

Ne de olsa Renault'nun fabrika takımı Alpine F1, takımlar şampiyonasında dördüncü, Aston Martin ise yedinciydi.

Ancak yeni sezonun ilk iki yarışı Alonso'nun Silverstone merkezli ekibe güvenmekte haklı olduğunu gösterdi çünkü hem Bahreyn hem de Suudi Arabistan'da podyuma çıktı.

İspanyol gazeteci Nira Juanco tarafından kaleme alınan bir kitabın tanıtımında, konuşan Alonso mevcut durumdan memnun olduğunu ancak bir noktada geride kalmalarını beklediğini söyledi.

Alonso, "Sezona iki podyumla iyi bir başlangıç yaptık fakat Red Bull Racing kendi liginde."

"Bu yüzden gerçekçi olmalıyız. Altıncı ya da yedinci bitirebileceğimiz yarışlar olacak çünkü bazı pistlerde Ferrari kendine çok güveniyor olacak."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Mercedes de gelişecek çünkü çok büyük bir takım. Geçen yılın başında, sıralama turlarında son bölüme bile kalamadıklarını gördük ama sonlara doğru Brezilya'da yarış kazandılar. Tüm bunlar Mercedes'in güçlü potansiyelini gösteriyor."

"Dolayısıyla altıncı ya da yedinci sıraya gerilememiz oldukça olası, ancak iyi yarışlar çıkarmaya devam etmek için bunun mümkün olduğunca geç olması için çalışacağız." dedi.

Alonso kariyerinin en zor döneminin dört yıllık McLaren macerası olduğunu söylüyor.

"Genel olarak Formula 1'de geçirdiğim 20 yıl boyunca sadece McLaren-Honda için yarıştığım dört yıllık dönem başarısızdı. O zamanlar aracımız rekabetçi değildi. Ancak diğer 16 yıl boyunca podyumlar ve zaferler için mücadele ettim ve bu oldukça eşsiz bir hikayeydi."

"Bazen insanların kariyerim boyunca takımdan takıma yaptığım geçişlerden dolayı biraz pişman olduğumu düşünüyorlar fakat şahsen pişman olacak hiçbir şeyim yok."