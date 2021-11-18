Alonso: "Beşinciliği korumak için iki araçla da puan almaya devam etmeliyiz"

Alpine, Brezilya'da Fernando Alonso ve Esteban Ocon'la ilk ona girip, hafta sonunu iki araçla birden puan alarak kapatmıştı.

Katar GP öncesi konuşan Alonso, hafta sonu hakkında görüşlerini paylaştı.

İspanyol pilot, "Brezilya'da, hafta sonu boyunca çok iyi bir tempo yakaladık ve cumartesi günü, sprint yarışa kötü bir başlangıç yaptıktan sonra bir dereceye kadar toparlanmayı başardık. Yarış ise iyi geçti."

"Bence potansiyelimizi ortaya koyduk ve daha yeni lastiklere sahip AlphaTauri'yi arkamızda tutamadık. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık fakat yeni lastiklerin hız avantajı çok fazlaydı."

"Sonunda her iki araçla da puan aldık ve eğer şampiyonada onların önünde olmak istiyorsak, yapmamız gereken şey bu. Mücadele, sonuna kadar oldukça yakın geçecek. Bu yüzden son üç yarışta her şeyi, en üst seviyeye çıkarmamız ve Brezilya'da yaptığımız gibi birlikte çalışmaya devam etmemiz gerekiyor."

"Orta Doğu'da yarışmaktan her zaman keyif aldım. Losail çok fazla bilmediğim bir pist ama uzun yıllar MotoGP takvimindeydi ve bu yüzden her şeye hazırız. Davie Brivio'ya bu pisti sordum çünkü bizim takımımızda Losail ile çalışma konusunda en fazla deneyimi olan kişi o."

"Ayrıca simülatörde denedik ve araç üstü görüntülerini seyrettik. Pist düzeni hızlı ve doğal görünüyor. Formula 1 araçlarının orada motosikletlere kıyasla nasıl performans göstereceğini görmek ilginç olacak."

Alpine'in diğer pilotu Esteban Ocon ise, bu hafta sonu çifte puan almaları gerektiği görüşünde.

"Griddeki tüm sürücüler gibi biz de Katar'da bilinmeyene doğru gidiyoruz çünkü burası Formula 1'in daha önce hiç yarış düzenlemediği bir yer."

"Elbette çoğumuz MotoGP yarışını seyrettik, bu yüzden pistin uzun düzlüklere ve geniş virajlara sahip olması gibi bazı bilgilere sahibiz. Genel olarak rüzgârlı, tozlu ve keyifli bir yarış olacağı için, muhtemelen Bahreyn'le oldukça benzer özellikler taşıyacak."

"Brezilya'da her iki araçla da puan almak harikaydı. Çok fazla şey olduğu ve pistte bazı güzel savaşlar verdiğimiz için yarıştan epey keyif aldım."

"Fernando ile beraber altı puan aldığımız için şampiyonada beşinci sıradayız. Takım çalışmasının ve tutarlılığının sezon sonunda beşinci kalmanın anahtarı olacağının gayet farkındayız."

"Artık önümüze bakıyoruz ve işimizi tamamlamaya odaklandık. Hedef, Katar'da başarılı bir performansla, Brezilya'daki gibi çift puan alıp, üçlü yarışı elimizden gelen en iyi şekilde bitirmek."

Esteban Ocon, Alpine A521, Mick Schumacher, Haas VF-21 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images